Branilci naslova in Domžalčani že na zaključnem turnirju

Danes sta bili v pokalu Spar na sporedu prvi povratni tekmi četrtfinala. Košarkarji Kopra Primorske, ki branijo pokalni naslov, so gladko dobili tudi drugo tekmo proti Rogaški in se uvrstili na zaključni turnir četverice. Primorci so prvo tekmo dobili z dvajsetimi točkami naskoka, drugo pa z 91:66. Uspešen je bil tudi Helios Suns, ki je bil še na drugem obračunu boljši od Šentjurja. Domžalski košarkarji so na drugi tekmi slavili z 79:67.

Primorci niso imeli večjih težav z Rogaško. Že v prvem polčasu so vodili za 25 točk, a ob koncu polčasa malenkost popustili (48:35). Na začetku drugega dela so znova zaigrali bolj osredotočeno in povišali prednost, ki so jo mirno zadržali do konca. Pri domačih je bil najbolj razpoložen Aleksandar Lazić s 26 točkami, pri gostih pa je Malcolm Bernard dosegel 23 točk.

Tudi na drugi tekmi v Domžalah prave rezultatske drame ni bilo. Košarkarji Heliosa so namreč drugo četrtino dobili za osem točk, prednost pa je po 20 minutah znašala 13 točk. V drugem delu so domači ves čas držali razliko okoli desetih točk ter se zanesljivo uvrstili v polfinale pokalnega tekmovanja. S 25 točkami se je pri Suns najbolj izkazal Blaž Mahkovic, pri gostih pa je Miloš Pešić dosegel 17 točk.

V četrtek še preostali tekmi

V četrtek bosta na sporedu še preostali dve povratni tekmi. Krka bo na gostovanju pri Hopsih branila 12 točk naskoka, Cedevita Olimpija pa je bila na prvi tekmi z osmimi točkami boljša od Gorenjske gradbene družbe Šenčur.

Zaključni turnir najboljše četverice bo v soboto in nedeljo na Kodeljevem.

Četrtfinale, povratne tekme:

