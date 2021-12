Poraz proti Virtusu iz Bologne s 101:104 je četrti zaporedni za Cedevito Olimpijo v EuroCupu. Evropsko tekmovanje so sicer začeli z dvema zmagama. A po tem porazu vendarle ni vse tako črno. Napadalno so z Alenom Omićem in Yogijem Ferrellom mnoga boljši, v obrambi in skoku pa bo potrebne še več agresivnosti. V EuroCupu nasprotniku pač ne smeš dovoliti več kot sto točk. Čeprav jim je v zadnji četrtini zmanjkalo nekaj energije (samo deset točk v prvih sedmih minutah), so imeli v zadnji sekundi met za podaljšek. In najpomembneje: proti "evroligaški" ekipi z nekdanjima NBA-jevcema Milošem Teodosićem in Marcom Belinellijem so prikazali pravi pristop, povsem drugačen obraz kot v nedeljo proti Zadru v ligi ABA, kar je obet, da so pred Ljubljančani boljši časi.

Omić je dal Virtusu 18 točk, Blažič 15. Foto: Vid Ponikvar Zmagala je ekipa z neverjetnim napadalnim potencialom, je dejal trener Jurica Golemac, a pohvalil tudi svoje igralce. "Tudi mi smo imeli dober napadalni dan. V nasprotju z nekaj zadnjimi tedni. Energija je bila prava, vzdušje med fanti drugačno kot na zadnjih tekmah. Ampak ni bilo dovolj, ker so imeli veliko skokov v napadu, mi pa preveč izgubljenih žog." Omić, ki je v tretji četrtini zadel trojko za prvo vodstvo Olimpije na tekmi, je bil vidno razočaran. "Žal mi je te tekme. Spet smo izgubili za tri točke. Imeli smo met za podaljšek. Ta poraz res boli. Enako se je zgodilo proti Zadru, ampak glave moramo dati gor, se vrniti v dvorano, trenirati, napredovati kot ekipa."

S tribune se je zdelo, da Ljubljančani garajo za vsak koš, nasprotnik pa zadeva z lahkoto. "Ko smo bili previsoko na Teodosiću, je podajal v raketo za 'zicerje'. Ko smo zamujali, je našel soigralce v kotu, kjer so zadevali za tri. Moramo biti bolj agresivni na igralcu z žogo. Dovolili smo preveč nepotrebnih košev," se zaveda glavni trener. Teodosić je zbral 19 točk in devet asistenc. "Pustili smo jim preveč odprtih metov in skokov. Nam je škodovalo tudi to, da smo zgrešili preveč prostih metov. Posvetiti se moramo temu, da bomo zbrani vseh 40 minut," je pravilno presodil Omić. Zgrešili so osem prostih metov (Virtus jih je celo deset).

"Fantje se niso predali"

Ferrerl je zbral 11 asistenc in 24 točk. Foto: Vid Ponikvar Ferrell in Omić sta v ekipo prinesla svežo energijo. Po nedeljskem bolečem porazu so se veliko pogovarjali. "Vzdušje se je povsem spremenilo. Začutili smo pozitivno vzdušje. Fantje se niso predali. Niso dali glav dol. Zdaj verjamem v to ekipo, da ima karakter, da ima kakovost in da lahko igra pametno košarko." Golemac je priznal, da je v zadnjih dneh čutil veliko pritiska. "Za nami ni lepo obdobje, a pozitivno je, da smo danes videli napredek. Zagotovo bi bilo lažje, če bi premagali Virtus, a iz te tekme moramo graditi napredek." O boljšem jutri je prepričan tudi Omić: "Časi so težki. Ko izgubiš dve tekmi za točko ali tri. Ampak jaz verjamem, da se bo to slej ali prej spremenilo. Dobri igralci smo, dobrega trenerja imamo, verjamemo vase. Mislim, da bodo rezultati prišli." Trener Golemac nas je dvignil, dodaja Omić.

Novinca potrebujeta 45 dni, a sta bila že najboljša strelca

Ferrell, pred leti tudi košarkar Dallas Mavericks, je v Ljubljano prišel šele pred tednom in bil s 24 točkami (pet trojk) in 11 podajami (30 minut na parketu) že na svoji drugi tekmi eden ključnih košarkarjev ekipe. Povsem druga zgodba kot Marcus Keene, ki ga je zamenjal. "Po dveh dneh ga je ekipa začutila in sprejela. Izjemen profesionalec je. Vidi se, da je šolan košarkar. Prišel je, da se dokaže in pokaže. Ostaja, meče, sprašuje. Osredotočen je samo na čim boljšo košarko in zmage. Takoj se je začel pogovarjati s soigralci, razlagati, kaj bi lahko naredili boljše." A ker pri svojem zadnjem klubu (Panathinaikos) ni veliko igral, fizično ni na najvišji ravni, zato je v zadnjih minutah energijsko padel. Da lahko torej še mnogo več. "Ponavadi rečemo, da potrebuješ 45 dni, da se spoznaš s soigralci. 45 dni je minimum od minimuma, ampak res sem navdušen nad tem, kako hitro razmišlja in želi napredovati."

Omić: "To je moj dom." Foto: Vid Ponikvar Podobno velja tudi za drugega novica. Alen Omić je zamenjal Žigo Dimca. Nesojeni slovenski reprezentančni center je v Olimpiji že igral, pred prihodom pogledal nekaj zadnjih tekem in zato je njegovo prilagajanje lažje. Z ekipo trenira od zadnjega reprezentančnega okna. Virtusu je v 23 minutah dal 18 točk, se izkazal tudi s tremi lepimi podajami, zagotovo pa trener od njega pričakuje več kot tri skoke. Ker zadnjih pet mesecev ni igral, tudi on potrebuje nekaj časa. "V igri zamujam tri mesece, ampak jaz sem se že prilagodil. To je moj dom, to so moji bratje." Njegova največja odlika je njegova energija, ki je nalezljiva. "To sem jaz. Kjerkoli igram, dam veliko energije, pozitivne energije."

"To je moj dom. Veliko sem dal za ta klub, še več bom!"

"To je moj dom. Tukaj sem bil že tri leta. Veliko sem že dal za ta klub, veliko bom še dal. Vesel sem, da sem se vrnil. Igralci, trenerji in uprava mi vsi stojijo ob strani. Vesel sem, da spet igram za ta velik klub, za svoj klub," nam je pripovedoval Omić. In to na parketu tudi pokazal. To so začutili tudi navijači. Tokrat jih je bilo v Stožicah 2.000. Omić bi si jih želel še več: "In da so z nami 40 minut. Tudi ko izgubljamo. Naj se zgodi, kar se je zgodilo v letih 2013 in 2014, ko je bilo v dvorani deset tisoč ljudi. Takrat res uživaš v košarki. To potrebujemo. Potrebujemo veliko pozitivne energije s tribune." Skandirali so mu celo MVP. "To je šele začetek. Jaz bom dal še več od sebe. Prišel sem zmagovat. Da uresničimo cilje, da napredujemo kot ekipa."

Na treningih od zdaj tudi Habot

Blaž Habot je dal na zadnji tekmi za Ilirijo 15 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Treningom se je po odhodu Jackieja Carmichaela pridružil še 20-letni Blaž Habot. Bil je tudi med dvanajsterico prijavljenih za to tekmo. Ko bo na treningih igral proti Omiću, bo dodatno napredoval, je prepričan Golemac. Še naprej bo sicer igral tekme državnega prvenstva za Ilirijo.