Olimpija gosti Virtus, odlični predstavi slovenske dvojice

Tekmovalnega premora je konec tudi v mednarodnem tekmovanju EuroCup. V šestem krogu skupinskega dela tekmovanja v stožensko velikanko prihaja eden od glavnih favoritov za osvojitev naslova prvaka Evropskega pokala, italijanski Virtus Segafredo Bologna.

Po petih odigranih srečanjih v skupinskem delu evropskega pokala ima Virtus Bologna na svojem računu tri zmage in dva poraza. Poraza so aktualni italijanski državni prvaki doživeli proti Budućnosti VOLI in Valencii, tri zmage pa so zabeležili proti Frutti Extra Bursasporju, Ratiopharmu Ulmu in Umani Reyer.

Svoje delo sta v skupini B že v torek izjemno opravila Klemen Prepelič in Mike Tobey, ki sta bila ob zmagi Valencie prvi in drugi strelec svoje ekipe. Prepelič je dosegel 17 točk, povratnik po poškodbi Mike Tobey pa eno manj, k temu dosežku pa je dodal še osem skokov.