V Stožicah še naprej vladajo zimske razmere, a se je začutil premik na bolje

Navkljub slabšim rezultatom, snežnim razmeram sredi Ljubljane, je dvoboj med Cedevito Olimpijo in Virtus Segafredo Bologno v Stožice privabil lepo število gledalcev, kar je lep pokazatelj, da je slovenska publika lačna evropske košarke.

Lačna je tudi dobrih predstav, ki pa na začetku ni bila. Košarkarji Olimpije so v obrambi padli na celi črti, saj so po manj kot polovici prve četrtine prejeli že kar 18 točk. Največ preglavic je povzročal srbski virtuoz Miloš Teodosić, ki je bil ob vodstvu z 18:10 pri osmih točkah, hkrati pa je razigraval soigralce, da so pod košem na (pre)lahek način prihajali do točk. Glavni trener Jurica Golemac, ki se je po zadnjih porazih znašel na prepihu, je poklical izbrance na posvet, sicer pa vseskozi bentil nad pomanjkanjem zbranosti v obrambi.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Vid Ponikvar):

1 / 66 2 / 66 3 / 66 4 / 66 5 / 66 6 / 66 7 / 66 8 / 66 9 / 66 10 / 66 11 / 66 12 / 66 13 / 66 14 / 66 15 / 66 16 / 66 17 / 66 18 / 66 19 / 66 20 / 66 21 / 66 22 / 66 23 / 66 24 / 66 25 / 66 26 / 66 27 / 66 28 / 66 29 / 66 30 / 66 31 / 66 32 / 66 33 / 66 34 / 66 35 / 66 36 / 66 37 / 66 38 / 66 39 / 66 40 / 66 41 / 66 42 / 66 43 / 66 44 / 66 45 / 66 46 / 66 47 / 66 48 / 66 49 / 66 50 / 66 51 / 66 52 / 66 53 / 66 54 / 66 55 / 66 56 / 66 57 / 66 58 / 66 59 / 66 60 / 66 61 / 66 62 / 66 63 / 66 64 / 66 65 / 66 66 / 66

K sreči sta Alen Omić in Edo Murić zrežirala preobrat in približala Olimpijo na vsega dve točki zaostanka (18:20), na kar je s tretjo trojko spet zapretil Teodosić. Prvi mož stroke pri Ljubljančanih je namesto novinca Yogija Ferrella ob zaključku prve četrtine na parket postavil Jacoba Pullna, ki je v slabih dveh minutah prispeval sedem točk, od tega dve trojki in dvignil na noge lepo število navijačev (25:26).

Ferrellova sanjska četrtina

Kaj kmalu pa so se držali za glavo, ker so košarkarji spet na prelahek način dopuščali gostom, da so prihajali do točk in kmalu vodili s 13 točkami naskoka (43:30). Takrat je na sceno stopil Američan Ferrell, ki je praktično sam poskrbel, da sta bili ekipi pri 53:53 poravnani. Podvig mu je uspel s peto zadeto trojko iz šestih poizkusov, na računu pa je imel že 20 točk (na koncu 23 točk in 11 asistenc), od tega 14 v drugi četrtini, in 5 asistenc.

Yogi Ferrell se je izkazal nka drugi tekmi v dresu Cedevite Olimpije. Dosegel je 24 točk, z 11 asistencami pa je vknjižil dvojnega dvojčka. Foto: Vid Ponikvar

Po časovnici tekme sicer ni bilo treba dolgo čakati na premierno vodstvo Olimpije, saj je pretekla pičla minuta igre, a je bil med tem še odmor med polčasoma. Razpoloženi Murić ga je prinesel s trojko. Izdatneje je završalo, ko jo je zadel tudi Omić, po košu Jake Blažiča, ki je bil dolžnik, pa je Olimpija hitro prišla do prednosti štirih točk (68:64).

Ob koncu tretje četrtine je že kazalo, da bo posvetilo sonce

Prav kapetan Zmajev je bil tisti, ki se je razigral in skrbel, da so koše dosegali še drugi. V dveh zaporednih napadih je najprej lepo zaposlil Zacha Augusta, ki je kronal podajo z zabijanjem, kaj kmalu pa še Marka Radovanovića – pred tem je prvič stopil na parket -, in Cedevita Olimpija je minuto pred koncem tretje četrtine vodila z 82:77.

Foto: Vid Ponikvar

V Stožicah se je slišalo glasno navijanje "Olimpija, Olimpija, Olimpija …", ki pa je kmalu potihnilo, ko so košarkarji italijanskega moštva, predvsem vse bolj vroči ostrostrelec Marco Belinelli s trojkami, ob koncu tretje četrtine prišli do izenačenja na 82:82.

Italijani zaigrali na prave strune

Nekaj nervoze je v ljubljanski tabor z nekaterimi spornimi odločitvami vnesla še sodniška trojka, velika težava pa je bila zlasti pri zapiranju lastnega koša, saj so gostje zbrali kar 15 napadalnih skokov. Košarkarji Olimpije so v zaključku tekme tako kot na začetku na prelahek način prejemali koše. Ko je italijanski trenerski maček Sergio Scariolo v igro poslal še Teodosića, je bil slab znak. Srbski organizator igre ima izjemen pregled nad igro in je lepo zaposlil soigralce.

Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič in srbski virtuoz Miloš Teodosić, ki je za zmago prispeval 19 točk in 9 asistenc. Foto: Vid Ponikvar

Ena od žog je našla Weemsa, ki je popeljal Virtus do velike prednosti osmih točk (100:92). Takrat je na semaforju kazalo še dobri dve minuti. V pretekli sezoni je bila med tema dvema tekmecema rezultatska prednost toliko časa do izteka rednega dela praktično identična, a je takrat vodila Olimpija, ki je zapravila prednost, v podaljšku nato izgubila, posledično pa ostala brez četrtfinale vstopnice EuroCupa, ki so jo imeli košarkarji dobesedno že v rokah.

Navijači že četrtič zapored čakali, da bi njihova ekipa zaključila tekmo v plusu in ne minusu

Italijanom je uspelo sicer zadržati prednost, čeprav je prav Weems z dvema zgrešenima prostima metoma omogočil Olimpiji, da pri 101:104 s trojko izsili podaljšek, a je Pullen zgrešil.

"Lepo je bilo gostovati v košarkarski državi, kot je Slovenija. Verjetno je bila tekma zabavna za navijače, a ne za nas trenerje, ki gledamo manjše stvari. Generalno smo pokazali karakter, pravi obraz. Manjkali so nam nekateri igralci. Vedeli smo, da je Cedevita Olimpija zelo dobra pri trojkah. V zaključku smo zadeli nekaj pomembnih košev. Škoda, da smo zgrešili proste mete, a sem vesel, da smo zmagali. Ekipa je mlada in to se dogaja ter se bo dogajalo. Vsaka zmaga v tem tekmovanju je pomembna. Zlasti na gostovanju. Zdaj nas časa pregled igralskega kadra, saj jih imamo premalo, da bi lahko konkurenčno tekmovali v dveh tekmovanjih," je po tekmi povedal Scariolo.

Jurica Golemac verjame v boljše čase. Foto: Vid Ponikvar

Italijani so tako z dvignjenimi glavami zapustili Areno Stožice. Medtem pri Olimpiji še naprej vladajo zimske razmere, saj se ne morejo izogniti minusu, ki je bil na zadnjih štirih tekmah vselej prisoten. Toliko zaporednih porazov so namreč zabeležili v obeh tekmovanjih, hkrati pa so štirikrat zapored izgubili tudi v EuroCupu, ki so ga sicer odprli z dvema zmagama. In na zmagovito pot bodo skušali priti v soboto na težkem gostovanju pri Partizanu v okviru lige ABA. A je treba izpostaviti, da je bil narejen napredek v primerjavi s tekmo proti Zadru v regionalnem tekmovanju, kar je bil velik spodrsljaj ljubljanskega moštva.

"Virtus je igral bolje. Z ekstra kvaliteto je zmagal. Na koncu je zmagala bolj kakovostna ekipa, zaradi neverjetnega napadalnega potenciala. Mi smo imeli dober napadalni dan. Energija je bila prava, vzdušje drugačno kot na zadnjih tekmah. A to ni bilo dovolj zaradi napadalnega skoka gostov. Izgubljene žoge moramo zmanjšati. Hvala navijačem, ki so bili z nami," pa je razmišljal Golemac, ki verjame, da bodo prišli lepši časi, saj je pri igralcih videl napredek: "Pritisk čutiš ob porazih in slabših nizih. Zagotovo je lažje po zmagi. Za nami ni lepo obdobje. Zagotovo bi bilo lažje, da bi premagali Virtus doma, a je dobrodošlo, da je bil premik v pravo smer."