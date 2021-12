Po novem polomu se ni mogel izogniti neprijetnemu vprašanju

Za košarkarji Cedevite Olimpije je niz neprepričljivih predstav, ki so vrhunec doživele v nedeljo, ko so Ljubljančani v Stožicah klonili proti zadnji ekipi lige ABA, Zadru. "To res ni odvisno od mene, to je vprašanje za klub. Jaz sem tu trener, delam svoje delo po najboljših močeh in nikoli se ne bom predal," se vprašanjem o morebitnem odhodu po koncu tekme ni mogel izogniti trener, Jurica Golemac.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v nedeljo odigrali prvo tekmo po reprezentančnem premoru. V Stožicah so pred domačimi gledalci pokazali bledo igro, brez želje in energije. Zadar, ki je bil do tega kroga zadnja ekipe lige, je ves čas nadzoroval potek tekme, v napeti končnici tekme pa so bili gostje veliko bolj zbrani in zmagali s 74:73. Ljubljanska ekipa je zgrešila kar enajst prostih metov, tudi v obrambi so si privoščili ogromno napak.

Jaka Blažič je že v prvi četrtini tekme proti Zadru prejel udarec v glavo. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

"Zadar je nadziral dogajanje na parketu večino tekme. Pri nas je bila znova težava samozavest, to je moje opažanje, saj če zgrešiš enajst prostih metov na tekmi, na kateri se doseže 70 točk, je to velik pokazatelj, da je v zraku neka tenzija. Prišlo je nekaj novih obrazov, nismo trenirali skupaj in na tekmi se je pokazalo, da ne dihamo skupaj," je po tekmi dejal Jurica Golemac.

Vrnil se je Alen Omić. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Črn niz Olimpije se je začel že pred reprezentančnim premorom. Najprej so slovenski prvaki doživeli polom na evropski preizkušnji pri Budućnosti (60:91), nato je sledil enak scenarij tudi na gostovanju pri Megi (75:104). Pri vodstvu Cedevite Olimpije so se zato odločili za nekaj menjav.

V dresu slovenskih prvakov sta v nedeljo tako prvič nastopila tudi "evroligaš" Yogi Ferrell, pod ljubljanske koše pa se je vrnil tudi Alen Omić. A tudi nova moč v nedeljo ni pripomogla k zmagi domačih. "To vse se da izboljšati le s treningom, a treninga ne bo, ker igramo na vsake tri dni. Moramo priti na igrišče in se boriti. Jaka (Blažič, op. p.) je že v prvi četrtini dobil udarec v glavo, poskusil je še igrati, a ni bil pravi. Tudi Yogi je opravil dva treninga, Omić pa ni igral od aprila. Na njih bomo morali še počakati. Moramo biti pozitivni, kot smo bili do zdaj, moramo trenirati in ostati skupaj. Odgovornosti ne smemo prelagati drug na drugega. Pogledati se moramo v ogledalo in čim močnejše trenirati," je prepričan strateg ljubljanskega moštva.

Prihodom sledili odhodi

S prihodom novih obrazov je iz kluba na Poljsko odšel slovenski reprezentant Žiga Dimec, v ekipi ni več niti Jackieja Carmichaela. "Carmichael je odšel iz ekipe s prihodom Alena Omića. Zdaj imamo dva visoka košarkarja, kot smo videli danes. Že od začetka sezone si želim igralca na položaju štirice in pravega organizatorja igre, a jih ni bilo na trgu, tudi finančno tega nismo mogli izpeljati. Je tako, kot je, ti, ki so v ekipi, so moji fantje in bom za njih dal vse. Dokler sem tu in dokler so tu oni, bom delal za njih," je odločen Golemac.

Jackie Carmichael Olimpije s svojimi predstavami ni prepričal. Foto: Vid Ponikvar

Veliko vlogo sta na nedeljski tekmi po mnenju ljubljanskega trenerja odigrala tudi zadnja dva tedna, v katerih je Olimpija trenirala zelo oslabljena, po odhodih in prihodih novih igralcev pa so morali na treningih začeti z ničle. "Reprezentanti so se vrnili po dveh tednih. Slovenski košarkarji so odigrali dve močni, dobri tekmi, so zmagali, nato so se vrnili. Znova je sledilo uvajanje, uvajali smo se v treninge, ker so prišli tudi novi igralci. Delali smo igro 5:0, skušali smo dvigniti intenziteto in zadeve niso bile take, kot bi morale biti. Na tekmi moramo najti fante, ki imajo energijo. Vsi moramo dati več," je prepričan 44-letni strateg.

Je čas za slovo? "Od igralcev nisem dobil občutka, da kdo noče igrati. Vsi hočejo in vsi dajo vse od sebe." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Golemac se po seriji zares slabih rezultatov po tekmi z Zadrom ni mogel izogniti vprašanjem tudi o morebitnem odhodu in menjavi na trenerskem mestu. "To res ni odvisno od mene, to je vprašanje za klub. Jaz sem tu trener, delam svoje delo po najboljših močeh in nikoli se ne bom predal, ker to res ni zgled, ki bi ga hotel dati svojim otrokom. Vodstvo se je po zadnji tekmi tudi usedlo in se pogovorilo, dobil sem informacije in smo delali naprej. Od igralcev nisem dobil občutka, da kdo noče igrati. Vsi hočejo in vsi dajo vse od sebe. Ni negativne energije, smo pa padli v nekakšno črno luknjo po tisti tekmi z Ulmom, imeli smo smolo s Keenom. Žal smo bili res slabo videti na igrišču, v zadnjih dveh tednih smo delali le manjše treninge, ker je bilo pet košarkarjev v reprezentanci, zdaj pa sta se priključila še dva nova. Potrebujemo čas, tako kot vsi, a časa zdaj ni," je še dejal vidno razočarani Golemac.

