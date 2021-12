Na tnalu je veliko

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je težka preizkušnja v EuroCupu. V Stožicah bo danes gostoval favorizirani Virtus Segafredo iz Bologne, ki ima v svojih vrstah zvezdnike evropske košarke. Za morebiten dvig samozavesti po slabših predstavah in porazih bi bila zmaga nad italijanskim moštvom balzam za dušo. Tudi za trenerja Jurico Golemca in športnega direktorja Sanija Bečirovića, ki sta na udaru kritik.

Stanje v taboru Cedevite Olimpije ni rožnato. V zadnjem obdobju se je veliko dogajalo tako na kakor tudi ob parketu. Zaradi slabših rezultatov se je začelo govoriti o prihodnosti glavnega trenerja Jurice Golemca in športnega direktorja Sanija Bečirovića. V javnosti so se pojavljala že imena, kdo bi lahko nasledil Golemca. Na površje je priplavalo ime Aleksander Sekulić, vendar je za zdaj, kar zadeva strokovni štab, stanje ostalo nespremenjeno.

Jasno je, da letošnje okrepitve niso bile prave, zato so v klubu postregli z menjavami. Odšel je Marcus Keene, odšel je Žiga Dimec, na stranskem tiru je Jackie Carmichael. Prav tako igre niso na ravni, kot so pričakovali.

V oči sta pred reprezentančnim premorom bodla dva visoka poraza proti Budućnosti v EuroCupu in Megi v ligi ABA. Pretekli konec tedna je v Ljubljani zbodla tudi predstava proti Zadru, ki je vknjižil šele drugo zmago.

Novi imeni, nekaj dodatnega časa

Stanje je sicer alarmantno, vendar še zdaleč ne kritično, saj je sezona še dolga, Olimpija pa v položaju, v katerem lahko doseže zastavljene cilje. V ligi ABA je na petem mestu, kar pomeni, da je v coni, ki zagotavlja izločilne boje. Tudi v EuroCupu je na šestem mestu v skupini desetih, iz katere bo v drugi del napredovalo osem ekip.

Alen Omić je v reprezentančnem premoru okrepil vrste Cedevite Olimpije. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

A je jasno, da s takšnimi predstavami ne bo mogoče doseči tistega, kar si želijo tudi navijači. Zato so Ljubljančani v reprezentančnem premoru pripeljali Alena Omića in ameriškega organizatorja igre Yogija Ferrella. S tem sta si Golemac in Bečirović pri vodstvu kluba verjetno kupila nekaj časa, vendar ob morebitnem tovrstnem nadaljevanju ne bodo v nedogled tolerirali slabših predstav.

Zvezdnik pri zvezdniku

Prav tako se zdi prav, da dobita še nekaj časa, glede na to, da so omogočili nakup novih košarkarjev in manjše prevetritve moštva. A ekipa se bo v tem tednu znašla pred dvema težkima ovirama. Danes bo igrala proti Virtusu Segafredu, v soboto pa v ligi ABA gostovala pri Partizanu. Največjo nevarnost v zasedbi, ki ji poveljuje priznani italijanski strokovnjak Sergio Scariolo, predstavljajo srbski virtuoz Miloš Teodosić (12,8 točke, 7,3 asistence), italijanski ostrostrelec Marco Belinelli (13,8 točke), Američana Kevin Harvey (15,6 točke) in Kyle Weems (12,4 točke).

Miloš Teodosić je motor italijanske ekipe. Foto: Vid Ponikvar

Evropski dvoboj v Stožicah se bo začel ob 20. uri, ljubljansko moštvo pa bi se z zmago izenačilo z Italijani po številu zmag in porazov. Za zdaj so pri dveh iz uvodnih krogov nad Gran Canario in Bourgom iz Francije. Moštvi sta se pomerili že lani, obakrat pa so bili boljši Italijani. Boleč je bil poraz v Stožicah, potem ko so imeli košarkarji Cedevite Olimpije zmago že v svojih rokah in bi jim prinesla napredovanje v četrtfinale, nato pa so dopustili, da sta se povsem ob zaključku rednega dela razigrala Teodosić in Belinelli, ki sta sprva izsilila podaljšek, v katerem je bila nato boljša italijanska zasedba.

"Nimamo kaj izgubiti"

"Virtus je favorit na današnji tekmi, zagotovo tudi eden od glavnih favoritov za osvojitev naslova prvaka EuroCupa. Mi nimamo kaj izgubiti, a moramo biti boljši kot na zadnjih tekmah. Moramo igrati energično in veliko bolj samozavestno. Tekma z Italijani zagotovo ne bo lahka, ampak hkrati gre za obračun, kjer ni takšnega pritiska, zato se lahko po domače povedano razletimo in pokažemo, da imamo kakovost, česar zadnje čase ne kažemo. Imamo smolo. Nekatere stvari delamo dobro, toda moramo biti veliko boljši. Virtus ima v svojih vrstah Marca Belinellija in Miloša Teodosića, najboljša igralca italijanske ekipe, odlična strelca. Ne smemo pa pozabiti tudi na preostale igralce, ki so resnično vrhunski in so med drugim igrali tudi v Evroligi in ligi NBA," je pred tekmo povedal Golemac.

Od kapetana Jake Blažiča se veliko pričakuje. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Njegov stanovski kolega na italijanski klopi Scariolo je pred prihodom v Ljubljano povedal: "Spoprijeli se bomo z zelo, zelo nadarjeno ekipo, ki ima v svojih vrstah košarkarje z veliko izkušnjami na mednarodni sceni in tudi v ligi NBA. Pomembno bo zaustaviti met za tri točke. Morali bomo biti najboljša mogoča obrambna ekipa. Veselimo se tekme, ki bo zelo težke."