Dončić je blestel. Kako pa gre Dragiću?

Indiana Pacers : Miami Heat 37:37 (16. min)

Učinek Gorana Dragića: 0 točk, 2 skoka, 2 asistenci

Medtem ko je Luka Dončić v noči na torek dočakal svoj krst v končnici, a izjemne individualne predstave ni kronal z zmago nad LA Clippers, ima Goran Dragić na svojem računu že 35 tekem v izločilnem dejanju sezone. Tako stavi tudi na izkušnje. Tokrat z Miamijem proti Indiani.

V rednem delu iztekajoče se sezone je Gogi nastopil na 59 tekmah, od tega jih je kar 56 začel na klopi za rezervne igralce. A v prvi tekmi končnice se je trener Miamija Erik Spoelstra odločil za drugačno taktiko. Kendricka Nunna je zadržal na klopi, v ogenj pa že v prvi peterki poslal 34-letnega Ljubljančana, za katerega je to že četrti nastop v izločilni fazi.

Milwaukee je trčil v floridsko oviro Foto: Getty Images

"Domačini" presenetili Milwaukee

Za prvo večje presenečenje prvih tekem v končnice pa so poskrbeli košarkarji Orlanda, kjer se sicer tudi odvija nadaljevanje lige NBA, a seveda ne v njihovi dvorani. Košarkarji s Floride so namreč v prvi ponedeljkovi tekmi ugnali Milwaukee Bucks, torej moštvo, ki je bilo v rednem delu celo najbolj učinkovito med vsemi. Toda prvi kandidat za najkoristnejšega igralca rednega dela Giannis Antetokounmpo je bil tokrat pač premalo za rutinsko prvo zmago proti šele osmi ekipi vzhodne konkurence. Grški reprezentant je 31 točkam dodal kar 17 skokov in sedem asistenc, z razglašenimi soigralci pa je vodil le do prve polovice prve četrtine. Nato so imeli škarje in platno v rokah "čarovniki" iz Orlanda, med katerimi je izstopal črnogorski center Nikola Vučević (35 točk, 13 skokov).

Liga NBA, končnica, prvi krog



Milwaukee Bucks - Orlando Magic 110:122 /0:1/*

Antetokounmpo 31 in 17 sk., Hill 16; Vučević 35 in 14 sk., Ross 18



Indiana Pacers - Miami Heat /0:0/*

LA Lakers - Portalnd Blazers /0:0/*

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder /0:0/*



* - skupni rezultat v seriji