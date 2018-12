Olimpija pripeljala zvenečo okrepitev

"Veselim se vrnitve v Petrol Olimpijo in Ljubljano. V največji slovenski klub sem se vrnil brez pomislekov in prevelikega razmišljanja, vsi pa vemo, kakšni so naši cilji v tej sezoni. Razmišljati moramo o vsaki tekmi posebej, svojo igro pa graditi iz dneva v dan in iz treninga v trening napredovati kot ekipa. Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami pomagam mladim igralcem pri njihovem napredku, veselim pa se tega, da bo ob meni tako veliko nadarjenih košarkarjev, pred katerimi je svetla prihodnost," je po vrnitvi v Ljubljano dejal Domen Lorbek.

Otrok Olimpije, 33-letni Lorbek, ki je dres ljubljanskega kluba nosil tudi v pretekli sezoni in z zmaji kot kapetan moštva osvojil naslov državnega prvaka, je sezono začel v Igokei, za katero je v ligi Aba zaigral na vseh 11 tekmah rednega dela.

Navijači Olimpije bodo v zeleno-belem dresu znova spremljali Domna Lorbka. Foto: Sportida Za ljubljansko moštvo je Lorbek prvič nastopal med letoma 2000 in 2002, nato v sezoni 2006/07, nazadnje pa prav v pretekli sezoni. Ljubljančan, rojen v Kranju, je osvojil dva naslova državnega prvaka (v sezoni 2012/13 mu je to uspelo z novomeško Krko), ter naslov superpokalnega zmagovalca Slovenije leta 2012, ko je bil tudi izbran za najkoristnejšega igralca slovenskega superpokala.

V povprečju je Lorbek v tekmovalni sezoni 2018/19 za moštvo iz Laktašev dosegal 7,5 točke, 1,5 skoka in 1,3 podaje na tekmo, na igrišču pa preživel 21,9 minute na tekmo. Svojo najboljšo predstavo je prikazal na dvoboju s Crveno zvezdo, ko je v 34 minutah 12 točkam dodal tri pridobljene žoge, dve podaji in skok.

V pretekli sezoni je Lorbek za Petrol Olimpijo v Ligi ABA v povprečju zbral 11,1 točke, 2,3 podaje in 1,7 skoka na tekmo, v državnem prvenstvu pa 7,5 točke, 1,6 skoka in 1,4 podaje na tekmo.

Nekdanji slovenski reprezentant je za slovensko izbrano vrsto zaigral na treh evropskih prvenstvih (2007, 2009, 2013) ter na enem svetovnem prvenstvu (2014), skupno pa za slovensko reprezentanco zbral 39 nastopov (24. mesto) in na uradnih tekmah dosegel 292 točk (23. mesto).

Kaj sta povedala direktor in trener?

Direktor Petrola Olimpije Roman Lisac verjame, da se bo Domen Lorbek brez težav vključil v moštvo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Roman Lisac, direktor Petrola Olimpije: "Zelo veseli smo, da se Domen Lorbek, otrok Olimpije, vrača v Petrol Olimpijo, kjer je konec maja preteklo sezono sklenil kot kapetan in na peti tekmi finalnega niza državnega prvenstva tudi zmagoslavno dvignil pokal za naslov državnega prvaka. V tej sezoni bo zagotovo v veliko pomoč mlajšim košarkarjem in strokovnemu štabu, saj bo s svojimi izkušnjami, ki jih je nabiral na mednarodnih prizoriščih, tako na klubskem kot tudi na reprezentančnem nivoju, odličen dodatek našim mladim, talentiranim košarkarjem. Z veliko večino igralcev, ki so v naši ekipi, je Domen že sodeloval v minuli sezoni, zato verjamem, da se bo, ob dejstvu, da je bil pri Igokei vseskozi v trenažnem procesu, brez težav vklopil v moštvo in našim fantom pomagal do uspehov v drugi polovici tekmovalne sezone."

Saša Nikitović, glavni trener Petrola Olimpije: "Dan pred začetkom 12. kola in zaključkom prestopnega roka igralcev znotraj lige ABA smo svoje vrste okrepili z Domnom Lorbkom, ki je košarkar s slovenskim potnim listom, veliko izkušnjami in veliko odigranimi tekmami na najvišji ravni. To dejstvo je zelo pomembno, saj so mladi košarkarji v našem moštvu zelo talentirani, manjka pa jim prepotrebnih izkušenj igranja na mednarodni ravni, te pa bo s seboj v Ljubljano prinesel Domen. Ekipi se bo pridružil po tem, ko je v tej sezoni že nastopal v ligi ABA, hkrati pa je bil vseskozi v ritmu tekem in treningov. Na pomoč nam bo tako lahko priskočil že na prvi tekmi, na kateri bo nosil dres Petrola Olimpije. Domen bo v veliko pomoč v ligi ABA in državnem prvenstvu. Ljubljanskim navijačem je dobro znan, ne nazadnje je minulo sezono kot kapetan osvojil naslov državnega prvaka, in zagotovo se bo odlično vključil v naše moštvo."