Olimpija blizu, a ostaja pri eni zmagi

Petrol Olimpija je v devetem krogu lige prvakov doživela nov poraz. Ljubljančani so se v Stožicah odlično upirali grškemu Promitheasu, a na koncu zabeležili nov poraz. Grki so bili boljši s 76:80. Pri Petrol Olimpiji so imeli pred začetkom sezone cilj, da se prebijejo skozi prvi del Fibine lige prvakov, a so ti upi splavali po vodi, saj so po devetih krogih le pri eni zmagi.

Malo več kot 48 ur po veliki zmagi nad novomeško Krko v ligi ABA so se košarkarji Petrol Olimpije znova podali na parket. Košarkarji Olimpije so odlično začeli srečanje proti Grkom. V prvem polčasu so zaostajali le z 0:3, nato pa so vajeti prevzeli v svoje roke in bili ves čas v vodstvu. Po koncu prvih desetih minut so vodili za sedem, ob polčasu je prednost znašala 12 točk, največ so vodili za 16.

Prvo polovico tretje četrtine so Ljubljančani še vztrajali v vodstvu, nato pa so gostje po košu Tonyja Meierja drugič na tekmi povedli (47:48). V nadaljevanju so bili gostje izjemno natančni pri metu za tri točke, bolj agresivno so zaigrali tudi v obrambi. V izredno izenačenem zaključku so sledile napake iz obeh strani, več sreče in zbranosti pa so pokazali gostje, ki so bili hkrati natančnejši v izvajanju prostih metov. Jan Špan je 4,2 sekunde pred koncem zgrešil oba prosta meta, usodo Ljubljančanov pa je nato z novih prostih metov zapečatil Meier. Na koncu so Grki slavili z 80:76.

Pri Olimpiji je bil strelsko najučinkovitejši Roko Badžim, ki je dosegel 16 točk, Špan je dosegel točko manj, Mirza Begić je vknjižil dvojni dvojček (12 točk, 13 skokov). Pri Promitheasu je bil najboljši strelec Meier, ki se je ustavil pri 18 točkah.

Olimpija ima po devetih krogih le eno zmago, Grki pa šest in se borijo za napredovanje.

Dvorana Stožice, sodniki: Rosso (Francija), Horozov (Bolgarija) in Matejek (Češka).



Petrol Olimpija: Badžim 16 (5:5), Begić 12 (2:2), Jones 9 (1:3), Lazić 2, Špan 15 (4:7), Mesiček 2, Rebec 4, Sanon 12 (6:6), Simonović 4.



Promitheas: Ellis 5 (3:4), Lipovij 10, Meier 18 (3:5), Tsairelis 10 (2:2), Brown 4 (2:2), Geromihalos 7 (3:3), Gkikas 8 (2:2), Odum 10 (3:5), Salustros 8.* Prosti meti: Petrol Olimpija 18:23, Promitheas 18:23.



Met za tri točke: Petrol Olimpija 6:21 (Badžim 3, Špan 3), Promitheas 12:25 (Meier 3, Salustros 2, Gkikas 2, Tsairelis 2, Lipovij 2, Odum 1).



Osebne napake: Petrol Olimpija 24, Promitheas 22.



Pet osebnih: Sanon (40.).



