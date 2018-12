Olimpija iz Francije praznih rok

Košarkarji Petrol Olimpije so v 8. krogu Fibine lige prvakov izgubili proti Strasbourgu (73:81). To je bil za Ljubljančane še sedmi poraz, ostajajo le pri eni zmagi in so zacementirani na zadnjem mestu skupine D. Zmaji so v Francijo odpotovali brez Mirze Begić, Mihe Lapornika in Jana Rebca.