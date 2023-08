Sklenil priprave in si našel nov klub

Lapornik v Španijo

Slovenski košarkar Miha Lapornik, ki je bil uvrščen tudi na širši seznam slovenske izbrane vrste, ima nov klub. Devetindvajsetletni Lapornik bo kariero nadaljeval pri ekipi San Pablo Burgos, ki nastopa v drugi španski ligi.

Lapornik je kariero začel v Laškem, kjer je igral med letoma 2010 in 2015. Potem se je za eno sezono preselil v dres ljubljanske Olimpije, od tam pa ga je športna pot vodila na tuje. Igral je v Španiji (Bilbao Basket), Romuniji (Cluj), Litvi (Pieno Žvaigždes), nato pa tudi na Nizozemskem (Heroes Den Bosch) in na Madžarskem (DEAC). Leta 2018 je postal pokalni prvak Romunije z ekipo Cluja, lani pa je bil izbran tudi v prvo peterko nizozemske lige. Zatem je bil med drugim še član Zlatoroga, Krke in nazadnje ekipe Patrioti Levice. Za člansko slovensko izbrano vrsto je do zdaj zbral 18 uradnih nastopov.

Cory Higgins Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Iz Barcelone so sporočili, da so končali sodelovanje s Coryjem Higginsom. Štiriintridesetletni košarkar je imel pogodbo s španskim klubom do junija 2024, a so se v vodstvu katalonske ekipe odločili, da sodelovanje predčasno končajo, kot razlog pa so pri Barceloni navedli finančni načrt moštva in proračun, ki se bo za novo sezono precej skrčil. Za enako potezo so se Katalonci odločili že pri Nikoli Mirotiću.

Higgins je bil član Barcelone vse od leta 2023, v tem obdobju pa je med drugim dvakrat osvojil tudi naslov španskega prvaka. Pred tem je nosil dres moskovskega CSKA, s katerim je bil dvakrat prvak evrolige.

Preberite še: