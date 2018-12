Naboj je bil drugačen, ker so si že zrli iz oči v oči #video

Derbi regionalne lige ABA med Petrol Olimpijo in Krko je postregel z razburljivim zaključkom, v katerem so imeli več sreče Ljubljančani. V obeh taborih se zavedajo, da je sezona šele na polovici in da je pred njimi še veliko tekem.

Dvoboj 11. kroga lige ABA med slovenskima predstavnikoma, ki sta v pretekli sezoni igrala v finalu državnega prvenstva, se je odločil povsem ob zaključku. Sicer je 25 sekund pred koncem vse kazalo, da bo zmaga ostala doma, saj so košarkarji Petrol Olimpije vodili za tri točke in imeli žogo v svoji posesti. A so se poigrali z živci svojih navijačev in Krki omogočili, da bi prišla do ljubljanskega skalpa.

Tudi Novomeščani so bili v zaključku nespretni in so v izdihljajih omočili Aleksandru Laziću, da se je Olimpija veselila četrte zmage v jadranskem tekmovanju, medtem ko Krka ostaja pri treh.

"Nekaj igralcev se nas je gledalo že v zadnjem finalu državnega prvenstva, zato je bil naboj drugačen. Takšne zmage imajo dodaten bonus," poudarja branilec Olimpije Jan Špan.

"Košarkarski navdušenci so prišli na svoj račun. Zelo vesel sem, da smo naredili napredek v obrambi, če gledamo prejšnje tekme. Rezerve so še in še bolj se moramo potruditi," pravi Luka Lapornik, ki je bil del poraženega moštva.

Več zadovoljstva so imeli razumljivo v taboru Olimpije. Trener Saša Nikitović je po tekmi govoril, da pri zmagi ni vplivala sreča, ampak so že prej storili vse, da je zmaga ostala doma.

"Morda je vplivalo, da je bil Mesiček v reprezentanci, a mislim, da bo napredoval"

Čeprav je Olimpija zmagala, pa smo pogrešali učinek Blaža Mesička, ki je izpustil mini priprave moštva, ko je bilo reprezentančno obdobje. Njegova poteza je bila logična, da je oblekel dres z državnim grbom, proti Krki pa igral le sedem minut. "Mogoče se vidi, da ga ni bilo z nami. Ko je bilo reprezentančno okno, se ni dvigovala forma, ampak se je ustvarjala ekipa. Morda je to vplivalo. Mislim pa, da bo napredoval v igri," pravi Nikitović.

Od mlade garde sta pri Olimpiji več igrala Luka Šamanić in Issuf Sanon, ki pa nista v celoti navdušila oglednikov, ki so se zbrali v legendarni Hali Tivoli.

Majhne razlike v ligi ABA

Zato pa je z njihovim napredkom zadovoljen prvi mož stroke: "Ko sem prišel, sem dejal, da mora imeti vsak svojo vlogo. Marko Simonović je bil krajši čas na parketu, a je kakovostno opravil nalogo. To so mladi fantje. Sanon je bil stabilen, delal je stvari, ki jih je moral. Šamanić je dobil dva 'zicerja', ko so šli mimo njega. To je nabiranje izkušenj. Rekel sem si, da bom te mlade fante obravnaval, kot da so izkušeni. Ne delam razlik, koliko so stari."

Krka in Mornar sta s tremi zmagami na dnu lestvice, Olimpija pa je z eno zmago deveta. A so razlike zelo majhne, česar se zavedajo tudi v novomeškem taboru. Z dvema zmagama več bi bili denimo že šesti, kar daje jasno sliko, da je liga ABA v tej sezoni zelo izenačena. Odstopata le Crvena zvezda in evroligaška Budućnost, slednji pa dihata za ovratnik Cedevita in Mega Bemax.