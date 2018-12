Drama v Tivoliju: Olimpija in Krka sta se igrali z žerjavico, opekli so se Dolenjci

Ljubitelji košarke so lahko v legendarni Hali Tivoli spremljali izjemno razburljiv obračun 11. kroga lige ABA med Petrolom Olimpijo in Krko. Po veliki drami v zadnjem delu tekme je odločila ena žoga, veselili pa so se košarkarji Olimpije.

Obračun med Petrolom Olimpijo in Krko je bil prvi v tej sezoni v ligi ABA, sicer pa sta se moštvi že pomerili v slovenskem državnem prvenstvu, v katerem so Novomeščani z 91:69 povozili Ljubljančane.

Takšne zgodbe tokrat v legendarni Hali Tivoli nismo pričakovali, pa čeprav domači niso mogli računati na pomoč ostrostrelca Mihe Lapornika, ki ima težave s kolkom. Dolenjci še vedno pogrešajo Marka Jošila, v pretekli sezoni gonilno silo moštva Simona Petrova. Vrnil naj bi se januarja.

Fotogalerija s tekme, fotograf Vid Ponikvar:

Košarkarji so trenerju povzročali kar nekaj preglavic in ga spravljali ob živce, a so imeli na parketu v prvem polčasu vse pod nadzorom. Daliborju Đapi je dal odlična navodila, kako zaustaviti Mirzo Begića, ki je prvo točko dosegel šele ob koncu prve četrtine, pa še to s prostega meta.

V pričakovanju drame

Foto: Vid Ponikvar V drugih desetih minutah smo videli raztrgano igro na obeh straneh in skupno le 25 točk, na odmor pa so gostje odšli s točko prednosti, potem ko je Jan Špan znižal na 34:35.

Dvoboj med slovenskima predstavnikoma je imel dodatno težo, saj sta bili ekipi povsem na dnu regionalnega tekmovanja. Zmaga je bila za obe moštvi zelo pomembna.

Trener domače ekipe Saša Nikitović je v tretji četrtini poskusil z obema visokima košarkarjema. Ob Begiću je bil še Marvin Jones, večinoma pa so bile žoge namenjene kapetanu Olimpije, ki je skušal Đapi izsiliti osebne napake, vendar se je ta dobro držal. Prav po njegovi trojki - zadel je tri - je imela Krka pri 43:36 najvišjo prednost. Ta pa je kmalu skopnela, saj so pri aktualnih prvakih začeli zadevati trojke. Prednjačil je Jan Špan, ki je v tem obdobju zadel dve, po novi Roka Badžima pa je Olimpija spet vodila s 47:46.

Gledalci v Tivoliju so lahko iz minute v minuto spremljali bolj razburljivo predstavo na parketu. Na koncu so dočakali pravo dramo. Ko je 25 sekund pred koncem kazalo na domačo zmago - vodili so z 68:65 in imeli žogo -, so košarkarji naredili dve neumnosti, kar so gostje izkoristili ter prek Paola Marinellija in Žige Fifolta celo povedli.

Domači gledalci so se držali za glavo, nato pa se je tehtnica nagnila na Olimpijino stran

Paolo Marinelli je bil po koncu tekme vidno razočaran. Foto: Vid Ponikvar Privrženci domačega moštva so se držali za glavo, saj so mislili, da je že vsega konec, ko je mladi Miha Škedelj naredil prekršek nad Aleksandrom Lazićem. Ta je hladnokrvno zadel oba prosta meta in zmaga je ostala v domačih vrstah.

"Fante bi pohvalil, ker so odigrali čvrsto tekmo. V obrambi so opravili veliko dela. Bilo je povsem drugače kot na prejšnjih tekmah in to je bila naša želja. Na koncu je odločala ena žoga in takrat se tehtnica lahko nagne na eno ali na drugo stran. Tokrat se je na Olimpijino srečo nagnila na njeno," je po porazu dejal Petrov.

"Mislim, da je bila prava tekma. Krka je bila sproščena in odigrala kakovostno tekmo. Ne morem reči, da smo bili srečni. V končnici se je prednost stopila zaradi naših napak. Tekma je bila dobljena. Vidijo se stvari, za katere delamo. Čestital bi ekipi, ki postaja ekipa. Že čez dva dni imamo novo tekmo, na katero se moramo pripraviti," pa je po zmagi dejal Nikitović.