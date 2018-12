Olimpija bi ga krvavo potrebovala

Proti Krki v zaključku tekme in proti grškemu Promitheasu v tretji četrtini se je videlo, da imajo pri Petrolu Olimpiji težave pri organizaciji napadov, ko se tekmec odloči za agresivno pokrivanje po vsem igrišču.

V torek so tako zapravili kar 16 točk prednosti in na koncu celo izgubili dvoboj lige prvakov. Proti Krki v ligi ABA se jim je na koncu nasmehnila sreča, saj je zmaga ostala doma.

"Očitno je, da smo imeli težave. Res je, da smo imeli tudi le en dan časa za pripravo na tekmeca. Ko so se igralci menjali, je padla koncentracija v napadu, saj so nas čvrsto pokrivali. Prepričan sem, da bi nam bilo lažje, če bi imeli več časa za pripravo na nasprotnika. Izgubljali smo žoge in posledično dobivali koše," je o težavah, ki jih je imela njegova ekipa, dejal glavni trener Saša Nikitović.

Bi lahko bil Beno Udrih prava izbira za Petrol Olimpijo? Foto: Sportida

Če bi se Olimpija odločila za drugi del sezone pripeljati kakšnega organizatorja igre, bi ta moral imeti slovenski potni list. V slovenskem prostoru ne morejo več registrirati tujca, saj so jih registrirali že sedem.

In kateri od kakovostnih slovenskih košarkarjev je na voljo? Prvi, na katerega pomislimo, je Beno Udrih, ki je še vedno brez kluba in s katerim naj bi v preteklosti v klubu že stopili v stik. O tem, ali bi ga rad imel v svojem okolju, je trener Nikitović dejal: "Lahko dajem predloge. Na vodstvu je, ker sam ne morem poseči v žep. To ni moja odločitev. Lahko sugeriram, ali ustreza našemu konceptu. To je skupna odločitev. Domači igralec bi bil dobra možnost."