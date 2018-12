Dva obraza Olimpije, nov evropski udarec

Nova evropska tekma, nov poraz košarkarjev Petrol Olimpije. V prvem polčasu so sicer nakazali, da bi lahko prišli do prve zmage v ligi prvakov, a je igra v drugem razpadla. Promitheas je prišel do druge zmage nad Ljubljančani v tej sezoni lige prvakov, ti pa ostajajo zgolj pri eni.

S takšnim obrazom, kot so ga prikazali košarkarji Petrol Olimpije proti Promitheasu v prvem polčasu, bi bila slika po devetem krogu lige prvakov zagotovo drugačna. A je treba odigrati 40 minut, če želiš na koncu zmagati, kar Ljubljančani niso.

Glavni trener Saša Nikitović proti grškemu predstavniku ni mogel računati na pomoč Mihe Lapornika, ki ima težave s kolkom in bo še približno dva tedna odsoten, in Luke Šamanića, ki ga je zjutraj nekoliko uščipnilo v hrbtu.

Prednost 16 točkh je skopnela, manjkal pravi organizator igre

Gostujoči trener je bil zadovoljen z igro svojih izbrancev v drugem polčasu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zato pa so njuni soigralci sprva ščipali Grke v obrambi. V prvem polčasu so jim dovolili vsega 26 točk. Takšnega pristopa zeleno-belih že dolgo nismo videli. Maloštevilni gledalci so bili navdušeni s požrtvovalnostjo.

Nobena žoga namreč ni bila izgubljena, kar se je videlo v napadalnih skokih. V prvi četrtini so jih imeli šest, v prvem polčasu pa osem. Najvišji naskok je bil pri 36:20.

"V prvem polčasu nismo bili pripravljeni za igro. Premehko smo igrali, slabo skakali. Nismo imeli ritma v napadu, zato je bila tudi obramba slaba," je bil nad igro v prvem polčasu zgrožen trener Promitheasa Makis Giatras.

Povsem drugačna zgodba je bila v začetku tretje četrtine. Panika se je zasejala v vrstah Olimpije, potem ko so gostje začeli tesno pokrivati po celem igrišču in menjavali igro mož na moža s conskim presingom. Primanjkljaj pravega organizatorja igre se je v hipu poznal. Sistem je razpadel, napadov niso mogli konkretneje organizirati, po vsega petih minutah pa so Grki dosegli že 19 točk.

Deset trojk Grkov za njihovo novo zmago, Olimpija ostaja pri zgolj eni

Gostje so v drugem polčasu zaigrali povsem drugače v obrambi, v napadu pa začeli zadevati kot po tekočem traku. V prvem polčasu so dali vsega 26, v drugem pa kar 54 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Povrhu so se razleteli pri trojkah, v drugem polčasu so jih dosegli kar deset in prednost je hitro skopnela. Grki so po dolgem času spet vodili pri 48:47.

Sicer so domači še nekajkrat prišli do prednosti, vendar so bili gostje preveč razigrani in zlasti zbrani v ključnih trenutkih, da so prišli do šeste zmage, s katero ostajajo v igri za napredovanje. Medtem Olimpija z vsega eno zmago zaseda zadnje mesto v skupini D.

"Prvi dve četrtini sta bili odlični. Bili smo osredotočeni. Ob polčasu so gostje bolj pritisnili, igrali z več energije. Nismo se predali, vendar nismo našli rešitve. V drugem polčasu so zadeli veliko metov za tri točke. Dobili so na samozavesti in na koncu prišli do zmage," je po tekmi razmišljal Nikitović.

Do konca uvodnega dela lige prvakov bodo zeleno-beli odigrali še pet tekem. Naslednja bo šele 9. januarja na gostovanju pri Virtusu iz Bologne.

Petrol Olimpija : Promitheas, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Dvorana Stožice, sodniki: Rosso (Francija), Horozov (Bolgarija) in Matejek (Češka).



Petrol Olimpija: Badžim 16 (5:5), Begić 12 (2:2), Jones 9 (1:3), Lazić 2, Špan 15 (4:7), Mesiček 2, Rebec 4, Sanon 12 (6:6), Simonović 4.



Promitheas: Ellis 5 (3:4), Lipovij 10, Meier 18 (3:5), Tsairelis 10 (2:2), Brown 4 (2:2), Geromihalos 7 (3:3), Gkikas 8 (2:2), Odum 10 (3:5), Salustros 8.



Prosti meti: Petrol Olimpija 18:23, Promitheas 18:23.



Met za tri točke: Petrol Olimpija 6:21 (Badžim 3, Špan 3), Promitheas 12:25 (Meier 3, Salustros 2, Gkikas 2, Tsairelis 2, Lipovij 2, Odum 1).



Osebne napake: Petrol Olimpija 24, Promitheas 22.



Pet osebnih: Sanon (40.).



