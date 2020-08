"OI v Tokiu leta 2021 bodo, četudi koronavirus še ne bo pod nadzorom"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja organizacijskega odbora olimpijskih iger v Tokiu Toširo Muto je dejal, da bodo tokijski prireditelji igre prihodnje leto izpeljali tudi, če novi koronavirus še ne bo pod nadzorom. Torej tudi v primeru, če pandemija še ne bo končana, poroča Financial Times.

"Ne vemo, kakšne razmere bodo, kar zadeva okužbe z novim koronavirusom, prihodnje poletje. Malo verjetno pa je, da bodo še vedno take, kot so bile doslej ... Zato je pomembno, da gostimo OI za vse, ki moramo živeti z boleznijo covid-19," je dejal Muto.

Pred nekaj dnevi pa je Muto v pogovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal: "Covid-19 ni grožnja, ki bi jo bilo mogoče na hitro izbrisati ali zaobiti. Toda OI v Tokiu lahko tudi v takih okoliščinah izvedemo prihodnje leto. Postale bodo model za druge velike svetovne dogodke, ne le športne. To bo prava dediščina Tokia 2020."

Mednarodni olimpijski komite (MOK) in japonski organizatorji so konec marca po oklevanju olimpijske igre z letošnjega prestavili na prihodnje leto, ko bodo v prestolnici dežele vzhajajočega sonca med 23. julijem in 8. avgustom. Uradni naziv iger je še vedno Tokio 2020.