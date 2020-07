Številne skrbi in scenariji za vsekakor manj glamurozne igre v Tokiu 2021

Danes bi se morale v japonski prestolnici Tokio že začeti poletne olimpijske igre, ki pa so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene za leto dni. Leto dni pred odprtjem iger pa se tako Mednarodni olimpijski komite kot japonski prireditelji ukvarjajo s številnimi skrbmi in vprašanji. Danes tako nihče ne more zagotoviti, ali bo igre med 23. julijem in 8. avgustom 2021 sploh mogoče izpeljati, koliko bodo stale, kakšni bodo varnostni ukrepi ...

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach je povedal, da je leto 2021 "zadnja možnost za izvedbo tokijskih olimpijskih iger". V pogovoru za BBC je poudaril, da se prelaganje ne more nadaljevati v nedogled. Bach je povedal, da se strinja z odločitvijo Japonske, da bodo morali OI odpovedati, če koronavirusna pandemija prihodnje leto še ne bo pod nadzorom, poroča STA.

"Če sem povsem odkrit, razumem Japonce, saj ne moreš kar za vedno z namenom priprave dogodka zaposliti med tri tisoč in pet tisoč ljudi, kolikor jih sodeluje pri organizaciji iger," je za britanski BBC dejal šef MOK. "Prav tako ne moreš vsako leto spreminjati sporeda športnih tekmovanj po vsem svetu. Ne moreš držati športnikov v negotovosti, preprosto ne gre," je še dodal.

"Odpoved iger bi imela prevelike finančne posledice ne le za Tokio in Japonsko, temveč za ves svet." Foto: Reuters

Vsaj še ena prestavitev?

Harajuki Takahaši, član organizacijskega odbora tokijskih olimpijskih iger, se z Bachom ne strinja. Meni, da bi morali namesto o odpovedi iger, če se položaj s koronavirusom v svetu ne bo izboljšal, raje razmisliti še o eni preložitvi. Odpoved bi po njegovem mnenju imela prevelike finančne posledice ne le za Tokio in Japonsko, temveč za ves svet.

"Japonska in tudi svetovna ekonomija bi z odpovedjo olimpijskih iger doživeli hud udarec. Menim, da bi morali vsaj razmisliti o še eni preložitvi, preden bi igre odpovedali," je za časnik Nikkan Sports dejal Takahaši.

Guvernerka Tokia: Igre bodo varne

Joširo Mori: O odpovedi se nismo pogovarjali. Foto: Reuters Predsednik organizacijskega odbora Tokio 2020 Joširo Mori je dejal, da odpoved OI nikoli ni bila tema dosedanjih razgovorov z Mokom. "Prek videokonference smo govorili le o pripravah na OI 2021, ki se bodo začele 23. julija. Vse drugo so špekulacije, s katerimi se ne ukvarjamo," je dejal tudi prvi mož mednarodnega olimpizma Bach.

Guvernerka Tokia Juriko Koike medtem pravi, da bodo Japonci vložili "120-odstotni napor", da bodo igre izvedli v skladu z vsemi higienskimi priporočili. Izpostavila je, da so se mestne oblasti zavezale, da bodo pripravile igre, ki bodo tudi znak zmage človeštva nad koronavirusom.

Kar 70 odstotkov Japoncev je sicer proti OI

Glede na obširno raziskavo med prebivalstvom velika večina Japoncev meni, da bi bilo treba olimpijske igre bodisi znova preložiti bodisi odpovedati v celoti. Le 23,9 odstotka anketirancev podpira igre naslednje leto, je sredi julija objavila japonska agencija Kyodo.

36,4 odstotka anketirancev je izjavilo, da je treba igre v Tokiu znova preložiti, 33,7 odstotka pa jih je odgovorilo, da tega ne bi storili.

Japonski organizatorji iger se držijo načrta za leto 2021, vendar želijo poletne igre organizirati v precej okleščeni različici, kot so prvotno načrtovali za to poletje. Zdravje in varnost športnikov, gledalcev in vseh vpletenih je prednostna naloga, so poudarili prireditelji. Hkrati želijo znatno znižati stroške iger.

Zagotovili vsa prizorišča za 2021

V Tokiu julija beležijo rekordno število okužb z novim koronavirusom, organizatorji pa so zagotovili vsa prizorišča za izvedbo iger med 23. julijem in 8. avgustom 2021. Že ob prestavitvi iger je bilo jasno, da se bo pojavila težava s prizorišči, saj imajo objekti v Tokiu že načrtovane vsebine tudi po olimpijskih igrah.

A japonski prireditelji so zagotovili vsa prizorišča in obenem že potrdili, da bo koledar OI praktično nespremenjen. To pomeni, da bo na voljo vseh predvidenih 42 tekmovališč, zagotovili so tudi olimpijsko vas ter prostora za medijski in televizijski center. S tem je odpravljena ena izmed največjih ovir na poti do OI.

Organizatorji so zagotovili vsa prizorišča za izvedbo iger med 23. julijem in 8. avgustom 2021. Foto: Reuters

Organizatorji pa se poglabljajo v vsako možno znižanje stroškov, ki ne bi ogrozilo izvedbe OI. Tako sta v pretresu izdatkov tudi odprtje in zaključna slovesnost iger, ki vedno predstavljata velik strošek.

Igre bodo manj glamurozne kot sicer

Predsednik olimpijskega komiteja Japonske Jašuhiro Jamašita je izjavil, da bodo igre manj glamurozne, kot so sprva načrtovali in kot je sicer običajno. "Igre so znale biti veličastne in ekstravagantne, kar sem tudi sam v preteklosti večkrat izkusil, vendar menim, da koncept naših iger ne bo stremel k temu. Naša prioriteta bo predvsem varnost tekmovalcev in drugih udeležencev iger," je dejal Jamašita, olimpijski prvak v judu iz Los Angelesa 1984.

Jamašita je predsedniški stolček v japonskem komiteju prevzel pred letom, potem ko je prejšnji predsednik Cunekazu Takeda odstopil zaradi korupcijskega škandala. Takeda je 19. marca lani nepreklicno odstopil zaradi suma nezakonitega pridobivanja glasov za olimpijske igre v Tokiu. Odstopil je tudi kot vodja marketinga pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) ter se upokojil.

Razmišljajo o omilitvi ukrepov za olimpijce

Včeraj se je končalo odštevanje do začetka iger 2020. Uro bodo morali ponastaviti. Foto: Reuters Japonska razmišlja o omilitvi varnostnih ukrepov pri vstopu v državo za vse olimpijce in njihove spremljevalce na poletnih igrah v Tokiu, ki jih je koronavirusna pandemija prestavila za leto dni.

Kot je poročala japonska tiskovna agencija Kjodo, vlada razmišlja o olajšanju potovalnih omejitev za tuje športnike in olimpijske uradnike, je dejala japonska ministrica za OI Seiko Hašimoto. Vlada je dejala, da mora najti način oziroma sistem, ki bo dovolil športnikom in njihovim spremljevalcem prihod na igre v Tokio, četudi bodo prihajali iz držav, ki bodo zaradi slabega položaja v zvezi z novim koronavirusom na rdečem seznamu.

V Tokiu ne bodo odštevali

Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiu ne bodo imeli nobenih slovesnosti in obeležij leto dni pred dogodkom, so poročali lokalni mediji. Novico so pozneje potrdili tudi organizatorji iger.

Lani so imeli tako mestne oblasti kot organizatorji niz dogodkov, s katerimi so zaznamovali začetek odštevanja do iger, vključno z na novo oblikovanimi medaljami. Leto dni do iger je drugače, pomemben datum so obeležili zgolj s sporočili spodbude športnikom prek spleta, pri Kjodu pa so še zapisali, da si organizatorji želijo bolj skromno noto pri obeležju.

Tokijski organizatorji so odpovedali tudi vse spremljajoče dogodke, ki zaznamujejo leto dni do iger, kot razlog pa so navedli "trenuten gospodarski položaj, ki ga je povzročila epidemija". Še vedno tudi obstaja strah pred morebitnim drugim valom okužb z virusom sars-cov-2.

Odprtje in zaprtje iger po skrajšanem programu

Predsednik Moka Thomas Bach je nenaklonjen igram brez gledalcev. Foto: Reuters Mestna guvernerka Koikejeva je še namignila, da bodo odprtje in konec iger izpeljali v skrajšanem programu ter omejili število gledalcev v dvoranah. Olimpijski šef Bach pa ob tem poudarja, da nikakor ni naklonjen igram brez gledalcev. "Prepovedati gledalcem obisk olimpijskih iger je seveda nekaj, česar jasno nočemo storiti," je večkrat dejal, dodal pa, da vseeno razmišljajo o "številnih scenarijih".

"Delamo in iščemo rešitev za olimpijske igre, da bi po eni strani zagotovili varnost udeležencev in obiskovalcev, po drugi pa ne bi uničili olimpijskega duha," je menil Bach.

Mok nad finančne posledice krize s 740 milijoni evrov

Mednarodni olimpijski komite bo za odpravo posledic preložitve poletnih olimpijskih iger vzpostavil denarni premostitveni sklad, v katerem bo do 800 milijonov ameriških dolarjev oziroma 740 milijonov evrov za namene reševanja finančnih posledic covida-19.

Gre za dva svežnja pomoči. Mednarodnim športnim združenjem in nacionalnim olimpijskim komitejem bo Mok namenil 150 milijonov dolarjev (139 milijonov evrov) pomoči za odpravo posledic največje krize, v kateri se je znašel šport po drugi svetovni vojni. "To naj bi nacionalnim komitejem omogočilo nadaljevanje športa in podpiranje športnikov," je dejal Bach.

Levji delež v znesku 601 milijon evrov naj bi pokril dodatne stroške Moka za organizacijo iger v Tokiu, ki bodo naslednje leto.

Delovna skupina, posebej ustanovljena za reorganizacijo iger, bo "obrnila vsak evro" v iskanju možnih prihrankov, je zagotovil Bach, ki je dodatne stroške, ki jih bo imel Mok zaradi preložitev iger v Tokiu, ocenil na več sto milijonov evrov.

Organizatorji OI v zmanjševanje stroškov

Stroške bodo poskušali znižati tudi japonski prireditelji. Odlog bo povečal stroške iger, za koliko, je za zdaj še nemogoče konkretno napovedati, japonski uradniki in strokovnjaki so takoj po preložitvi podali oceno, da bi odlog iger lahko stal od 2,7 do 5,5 milijarde evrov.

"Če sem pošten, ne verjamem, da bomo olimpijske igre lahko spremljali naslednje leto," je dejal Kentaro Iwata, profesor za infekcijske bolezni na univerzi v Kobeju. Foto: Reuters

Pred odlogom so uradniki ocenili, da bi Japonska lahko porabila več kot tri bilijone jenov (25 milijard dolarjev), kar je veliko več od prvotno ocenjenih 734 milijard jenov, ko je Tokiu leta 2013 uspelo s kandidaturo.

Japonski strokovnjak za infekcijske bolezni pesimist tudi za leto 2021

Občasno pa se pojavijo tudi namigi, da niti leta 2021 ne bo mogoče izvesti iger. Med pesimisti je tudi eden vodilnih japonskih strokovnjakov na področju infekcijskih bolezni. "Če sem pošten, ne verjamem, da bomo olimpijske igre lahko spremljali naslednje leto," je dejal Kentaro Iwata, profesor za infekcijske bolezni na univerzi v Kobeju.

Dejal je, da bi morali za izvedbo iger izpolniti dva pogoja. Prvi je nadzor nad covidom-19 na Japonskem, drugi pa nadzor nad boleznijo tudi drugod po svetu, ker bodo na igre prišli športniki in gostje iz najrazličnejših držav z vsega sveta.

"Japonska bo bolezen morda naslednje poletje že nadzorovala. Ne verjamem pa, da bo tako povsod po svetu. Tako da sem zelo pesimističen glede izvedbe iger," je dejal Iwata in podal možnost, kako bi se po njegovem mnenju tudi temu tveganju lahko izognili: "Morda bi bila rešitev povsem drugačna struktura iger, na primer z občutno manj udeleženci ali brez gledalcev."

