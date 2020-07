V Tokiu obeležili eno leto do OI

Na skromni in umirjeni 15-minutni slovesnosti so v Tokiu danes obeležili eno leto do prestavljenih olimpijskih iger. Na državnem stadionu zaradi vnovičnega širjenja novega koronavirusa ni bilo gledalcev, zbrali so se domači športniki, v imenu katerih je spregovorila plavalka Rikako Ikee, ki se bori tudi s hudo boleznijo, levkemijo.