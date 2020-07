Nove odpovedi športnih prireditev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triatlonci zaradi pandemije novega koronvirusa še naprej ostajajo brez tekem. Z mednarodne zveze (ITU) so danes sporočili, da odpovedujejo svetovne pokale 2020 v Weihaiju, Chengduju in Wenzhouju na Kitajskem ter v Braziliji. Svetovno prvenstvo bodo skušali izvesti konec leta.

Pri ITU se trudijo, da bi letos izpeljali vsaj svetovno prvenstvo. Kraja in točnega termina ITU sicer še ni sporočila, a do konca leta si pri ITU želijo izpeljati vsaj to tekmovanje, prireditelja pa naj bi sporočili kmalu.

Prvotno je bilo svetovno prvenstvo na programu med 20. in 23. avgustom letos, gostil bi ga kanadski Edmonton.

SP v duatlonu v švicarskem Zofingenu pa je ITU prestavila na leto 2021.

