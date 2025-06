Razvpiti paraolimpijec Pistorius nastopil na triatlonu

Nekdanji južnoafriški paraolimpijski zvezdnik Oscar Pistorius si je znova prislužil medijsko pozornost. Osemintridesetletnik se je po poročanju tamkajšnjih medijev, navaja britanska tiskovna agencija Reuters, konec tedna udeležil tekme v triatlonu v obalnem mestu Durban, 12 let po umoru dekleta in leto dni po pogojnem izpustu.

Spletna stran Netwerk24 v jeziku belih prebivalcev Južne Afrike afrikanščini je v sredo poročala, da se je Pistorius udeležil tekmovanja Ironman 70.3 in da je Pistorius domnevno imel dovoljenje svojega uradnika za pogojni izpust za tekmovanje.

Conrad Dormehl, Pistoriusov odvetnik, je za Reuters potrdil, da se je Pistorius udeležil tekmovanja v Durbanu.

Pistorius, ki so ga zaradi protez iz ogljikovih vlaken na obeh amputiranih nogah poimenovali Blade Runner, tekač na rezilih, je na valentinovo, 14. februarja 2013 skozi zaklenjena vrata kopalnice ubil 29-letno diplomirano pravnico in manekenko Reevo Steenkamp, s katero je bil takrat v intimni zvezi.

Steenkamp je štirikrat ustrelil skozi kopalniška vrata svoje vile v Pretorii. Primer je pritegnil svetovno pozornost in šokiral narod, vajen nasilja nad ženskami.

Sloviti storilec je večkrat izjavil, da je svoje dekle zamenjal za vlomilca in se je na podlagi tega pritožil na obsodbo. Sodišče je njegove dokaze zavrnilo in ga obsodilo umora. Tedanjega zvezdniškega sprinterja so obsodili na 13 let in pet mesecev zaporne kazni.

Pistoriusa so lani izpustili iz zapora, potem ko je odslužil več kot polovico kazni. Bil je pogojno izpuščen do konca izteka kazni leta 2029.

Netwerk24 je objavil fotografijo Pistoriusa, kako kolesari na dirki s številko 105. Šlo je za športnika z imenom Oscar Leonard Carl Pistorius, ki se je uvrstil na 555. mesto med vsemi udeleženci. Bil je tretji v kategoriji invalidnih športnikov. Tekmovanje je vključevalo dva km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km teka.

Na spletni strani tekmovanja je Pistorius omenjen med udeleženci, na podlagi časov kaže, da je končal v cilju, ampak brez vpisane uvrstitve.

Pistorius je bil nekoč ljubljenec športnega sveta in glas invalidnih športnikov, ki se je zavzemal za to, da bi jim dovolili tekmovati s telesno sposobnimi udeleženci na večjih športnih prireditvah.

V času umora je bil sicer Pistorius na vrhuncu svoje kariere. Na paraolimpijskih igrah v Londonu je leta 2012 osvojil dve zlati in eno bronasto kolajno. Skupaj je na svojih karbonskih protezah osvojil šest zlatih kolajn na POI. Pred tem je nastopil tudi na paraolimpijskih igrah v Atenah 2004 in Pekingu 2008.

V Londonu leta 2012 je tekmoval tudi na olimpijskih igrah.