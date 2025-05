Tjaša Vrtačič zmagala v Alžiriji

Obetavna slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič se je na tekmi afriškega pokala Tipaza v Alžiriji veselila zmage. S tem je dobila nekaj mednarodnih točk in tudi izkušenj, so sporočili iz Triatlonske zveze Slovenije.

V zahtevnih vremenskih razmerah, v močnem dežju, je Vrtačič prikazala taktično zrelo in samozavestno predstavo. Že na plavanju je prevzela vodstvo, bila med najaktivnejšimi na kolesu in z odličnim začetkom teka naredila ključno razliko, ki jo je nato suvereno zadržala do cilja.

"Načrt je bil, da kljub okrnjeni konkurenci to tekmo vzamem kot tekmovanje na višji ravni in poskušam kontrolirati potek tekme. Poskusila sem potegniti na kolesu in narediti tekmovanje kar se da težko, tako zase kot za sotekmovalke. Pobeg mi sicer ni uspel, čeprav sem dvakrat močno pospešila in preizkusila noge tekmic. Vseeno mislim, da sem jih utrudila, do konca se je tekma odvijala po idealnem scenariju," je dejala Vrtačič, ki je zadovoljna, da lahko občutek napredka na kolesu uporabi sebi v prid na tekmovanjih.

