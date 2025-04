Slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič je minuli vikend nastopila na prestižnem svetovnem prvenstvu supertri E v znamenitem londonskem olimpijskem parku. Gre za izjemen mejnik za slovenski triatlon, so zapisali pri krovni zvezi, saj je Vrtačič kot prva Slovenka nastopila v tem elitnem in izjemno hitrem formatu tekmovanja. Na koncu je zasedla 19. mesto.

Spektakel je občinstvu ponudil adrenalinsko izkušnjo v obliki dvoranskega triatlona - dveh zaporednih krogov, sestavljenih iz 200 metrov plavanja, štirih kilometrov kolesarjenja in enega kilometra teka. Gre za izjemno intenziven in taktično zahteven format, ki ne dopušča niti trenutka počitka.

"Za mano je zanimiva izkušnja z virtualnim tekmovanjem na supertri E svetovnem prvenstvu v Londonu. Z 19. mestom sem sicer zadovoljna, saj sem dala vse od sebe, vendar sem si želela nekoliko višjo uvrstitev. Tekmovanje je eno najtežjih, na katerih sem doslej nastopila. V 28 minutah ni niti sekunde za počitek, poleg tega pa je izjemno pomembno, da ostaneš zbran in se izogneš napakam v menjavah, ki te lahko stanejo dragocenih sekund," je za krovno zvezo po tekmi povedala slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič.

Kot je dodala, je dosegla nekaj dobrih točk in dobila jasno sliko o trenutni pripravljenosti in na katerih področjih mora še graditi. Njen nastop v Londonu predstavlja pomemben korak naprej za slovenski triatlon, so še zapisali pri slovenski zvezi.