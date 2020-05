Sloviti triatlon na Havajih šele februarja drugo leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji najbolj znane triatlonske preizkušnje na svetu na Havajih so zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili letošnjo tekmo. Naporna in najbolj prestižna triatlonska preizkušnja v plavanju, kolesarjenju in teku tako letos ne bo na sporedu 10. oktobra, temveč 6. februarja prihodnje leto.