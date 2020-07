Takole bodo oblečeni slovenski olimpijci v Tokiu prihodnje leto #foto

Danes zvečer po lokalnem času bi se s slavnostnim odprtjem v Tokiu morale začeti Igre XXXII. olimpijade. Največji športni dogodek letošnjega leta so aktualne razmere žal premaknile na prihodnje leto in najboljši športniki in športnice sveta so pridobili dodatno leto za pripravo na najpomembnejše tekmovanje v svoji športni karieri, Olimpijski komite Slovenije (OKS) pa je predstavil kolekcijo oblačil, ki jih bodo naši športniki na Japonskem nosili prihodnje leto.

"Na Olimpijskem komiteju Slovenije aktivnosti in priprave na olimpijske igre v Tokiu nadaljujemo v skladu z načrti in časom, ki nam je ostal. Na današnji dan tako z vami delimo uradno olimpijsko kolekcijo olimpijske reprezentance Slovenije, ki jo bodo naši olimpijci in olimpijke ponosno nosili na Japonskem prihodnje leto," so sporočili iz OKS.

Foto: Aleš Fevžer

Uradni opremljevalec slovenskih olimpijskih reprezentanc ostaja PEAK, ki je tudi veliki sponzor krovne športne organizacije na Slovenskem; oblikovalsko paličico pa je v rokah znova imel Sandi Murovec, še sporočajo iz OKS.

Foto: Aleš Fevžer

Navdih sam po sebi

''Oblikovanje vsakokratne olimpijske kolekcije je navdih že sam po sebi. Gre za absolutno največjo športno manifestacijo, ki pomeni multidimenzionalni vrhunec vseh vpletenih; športnikov, trenerjev, spremljevalcev, nacionalnih zvez in komitejev, organizatorjev, mednarodnih panožnih zvez, športne industrije, tehnoloških podjetij, medijev, sponzorjev in drugega. Ob zavedanju teh navedb je odgovornost precejšnja in hkrati več kot dovolj navdihujoča. Sicer pa, če v nekaj besedah odgovorim, kaj to pomeni zgolj z oblikovalskega stališča; poskušam najti prava razmerja med obliko, identiteto slovenskega športnika, navijačem, slovenskimi športnimi barvami, funkcionalnostjo in (če je le mogoče) tudi pridihom identitete prireditelja,'' je ob predstavitvi kolekcije povedal Murovec.

Foto: Aleš Fevžer

V čem je kolekcija drugačna?

"Olimpijska kolekcija za ciklus Tokio 2020 in Peking 2022 se od prejšnje razlikuje predvsem v tem, da smo v letošnjo vnesli nekaj več kontrasta z dodajanjem tako imenovane sekundarne temno modre barve. Ob sicer zaščitenih slovenskih športnih barvah, ki smo jih v določenih razmerjih dolžni uporabiti, kolekcija tako deluje še bolj samozavestno, športno elegantno, manj kričeče, a še vedno dovolj in predvsem hitro prepoznavno. Osnovne linije poskušajo slediti trenutnim trendom, sicer pa govorimo o artiklih, namenjenih športnim aktivnostim, kar v praksi pomeni sledenje dejavniku široko funkcionalne uporabnosti," pa dodajajo v OKS.

Foto: Aleš Fevžer

Upa, da bo priljubljen vsak kos

Sandi Murovec je o njegovem najljubšem kosu iz kolekcije ter tistih, za katere meni, da bodo med olimpijci najbolj priljubljeni, povedal: ''Kar težko vprašanje; upam, da bo priljubljen čisto vsak kos. Težko bi izbral samo enega. V poletni kolekciji na primer ogrevalna bombažna trenirka, majica brez rokavov, jopa s kapuco, vse kratke majice, v zimski kolekciji vsekakor dolga bunda za prosti čas (in odprtje), tanka puhovka in posebna navijaška majica. Zadnja bo hit kolekcije!''

Foto: Aleš Fevžer

Pripravljeni na ekstremne vremenske razmere

Vremenske razmere v Tokiu bodo vse prej kot idealne, saj bosta vročina in vlaga povzročili kar nekaj težav športnikom tako na treningih kot na tekmovanju. Opremljevalci OKS so bili na to pripravljeni, zato je olimpijska kolekcija pripravljena za ekstremne vremenske razmere.

Foto: Aleš Fevžer

''Vsakič znova poskušamo rešitve prilagajati vremenskim posebnostim (ekstremom), ki so značilni za posamezno geografsko lego prireditelja. Gre tako za materiale kot za specifične kose opreme. V Pjongčangu smo se morali na primer pripraviti na temperature vse do 30 stopinj pod lediščem. Delno nam je to uspelo, v popolnosti pa je to nemogoče. V Tokiu imamo nasprotno zahtevo in upam, da bo PEAK kot proizvajalec zadostil našim kriterijem po uporabi vrhunskih materialov, takšnih, ki omogočajo dovolj zračenja tudi pri aktivnostih v veliki vročini," je še pojasnil Murovec.

Foto: Aleš Fevžer

