Novomeščani za tretjo zmago ugnali Podgorico

Košarkarji novomeške Krke so v tekmi tretjega turnirja lige Aba2 v Sarajevu premagali Podgorico z 72:60 (18:20, 37:34, 57:47). Za Novomeščane je to tretja zmaga v novi sezoni regionalnega tekmovanja.

V Sarajevu bodo do konca tedna na sporedu skupno trije turnirji. Na prvem bosta v torek igrala še preostala slovenska predstavnika v drugi najmočnejši regionalni ligi. Ggd Šenčur se bo ob 15. uri pomeril s Sutjesko, Helios Suns pa tri ure pozneje z Osijekom.

Na današnjem obračunu, ki je bil za Krko tretji v sezoni v ligi Aba2, so slovenski košarkarji dokončno strli tekmece šele v zadnji tretjini tekme. Pred tem sta bili moštvi dokaj izenačeni in se nekajkrat izmenjali v vodstvu, pred zadnjo četrtino pa so si Novomeščani priigrali deset točk naskoka, takšno razliko pa so potem znali obdržati tudi do konca dvoboja. S tretjo zmago so začasno prevzeli vodstvo na lestvici.

Pri Krki sta strelsko izstopala Rok Stipčević in Radosav Spasojević, prvi je tekmo končal pri 24, drugi pa pri 17 točkah.

Na oktobrskih prvih turnirjih v Zlatiborju sta se v slovenskem obračunu pomerila Ggd Šenčur in Helios Suns, zmagali so Domžalčani z 89:79, Krka pa je premagala Spars Ilidžo s 101:82. Šenčurjani so nato izgubili s Pelister-Bitolo s 67:71, Krka je premagala Slogo s 73:67, Helios Suns pa odpravil Široki s 94:75.