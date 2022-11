Brezhibna Krka Škofjeločanom nasula kar 110 točk

Košarkarji Krke so zanesljivo dobili uvodno tekmo šestega kroga lige Nova KBM. Na gostovanju v Škofji Loki so premagali LTH Castings s 110:80. Visoko je zmagal tudi Šenčur, ki je Rogaško premagal s 85:59.

Novomeščani ostajajo edini neporaženi v ligi, novinci v elitni druščini pa so še naprej brez zmage. Glede na razmerja moči in kakovost vprašanje zmagovalca ni bilo v prvem planu. Gostje so to dilemo rešili v prvem polčasu, v katerem so dosegli 55 točk. Na koncu je Krka tretjič v tej sezoni dosegla mejo 100 točk, LTH Castings pa je z 80 doseženimi točkami izenačil svoj najboljši napadalni izkupiček v ligi Nova KBM.

Pri domačih je Lamar Hood dosegel 18 točk, Nace Frelih jih je dodal 15, v vrstah Krke pa je Rok Stipčević zadel pet trojk (21 točk), Robert Jurkovič pa se je izkazal s 17 točkami in devetimi skoki.