Krka ostaja stoodstotna, Laščani do prve zmage

Po reprezentančnem premoru se je vrnila košarkarska liga Nova KBM. Košarkarji Krke so v sedmem krogu v petek premagali Hopse Polzelo s 95:72 in tako dosegli še sedmo zmago. Helios po zmagi nad Rogaško zaostaja le za eno točko. V ponedeljek so košarkarji Zlatoroga prišli do prve zmage v sezoni, z 88:74 so premagali Terme Olimia Podčetrtek.

Košarkarji Krke tudi po sedmem krogu ostajajo neporaženi v ligi Nova KBM. Na peti domači tekmi so premagali Hopse, ki so po treh zaporednih zmagah zdrsnili pod 50-odstotni izkupiček (3-4). Čeprav je imel trener Krke Gašper Okorn na voljo le deset igralcev, so ti v drugem polčasu uveljavili svojo kakovost ter premoč pod obročema. Skok so dobili s 46:25, zadeli so 12 trojk in ob skoraj 70-odstotnem metu za dve točki drugi del dobili z 51:25.

Jan Špan je 17 od svojih 24 točk dosegel v prvem polčasu, Mate Vucić je ob stoodstotnem metu dosegel 13 točk (7 skokov, 4 podaje), 13 točk je dosegel tudi Radosav Spasojević, Robert Jurkovič pa je zadel tri trojke in imel najvišji +/- na tekmi (30). Pri Hopsih je Jure Pelko dosegel 17 točk (met 4:12), po dvanajst pa sta jih prispevala Jure Besedić (trojke 4:6) in Ožbej Glavan.

Šesta zmaga Heliosa, drugi zaporedni poraz Rogaške

Helios Suns Foto: Grega Valančič/Sportida Košarkarji Helios Suns pa so v sedmem krogu lige Nova KBM premagali Rogaško s 86:70. Tako so uspešno opravili generalko pred drugim turnirjem regionalne lige Aba 2 v Sarajevu, ki jih čaka prihodnji teden in na katerem bodo branili stoodstotni izkupiček z uvodnega turnirja v Srbiji. V Rogaški Slatini so vknjižili šesto zmago in Rogaški zadali drugi zaporedni poraz, skupno pa četrtega.

Pri domačih so glavno breme v napadu nosili Domen Močnik (17 točk, trojke 3:4), Ivan Miličević (16 točk, trojke 4:8) in Urban Durnik (14 točk, met iz igre 7:9), gostje pa so imeli precej več razpoloženih igralcev. Austin Luke je trojke metal 4:5 (18 točk) in imel deset podaj. Lovro Buljević je zgrešil le tri mete iz igre (17 točk) in ujel sedem odbitih žog, Blaž Mahkovic je prispeval 15 točk, po deset pa sta jih dodala Tibor Mirtič in Urban Oman.

Zlatorog za prvo zmago ugnal Podčetrtek

Zlatorog je prišel do prve zmage v sezoni, Terme Olimia Podčetrtek pa je vpisal peti poraz in tako ostaja pri dveh zmagah. Košarkarji Zlatoroga so kmalu po začetku tekme prevzeli pobudo in do konca dvoboja obdržali vodstvo v svojih rokah. V prvi četrtini je blestel Domen Lorbek s 15 točkami, Laščani pa so jo končali s prednostjo šestih točk. Slaba druga četrtina za Podčetrtek, prvih šest minut niso zadeli koša, je pomenila, da se je Zlatorog odmaknil na 21 točk prednosti (42:21). Do konca prvega polčasa so se gostje malenkost le pobrali, a domačini so na odmor odšli z lepo prednostjo 14 točk.

Po odmoru so košarkarji Podčetrtka zaigrali veliko bolje in se približali na šest točk zaostanka. A košarkarji Zlatoroga so odlično metali za tri točke in tako ohranili svojo prednost. V sklepni četrtini so gostje spet popustili in Laščani so svojo prednost zadržali do konca obračuna.

Pri Zlatorogu sta bila z 18 točkami najboljša strelca Lorbek in Jan Copot, ki je zbral tudi deset skokov, tudi Samojlović pa je prispeval 16 točk. Pri Podčetrtku je bil najuspešnejši Simo Atanacković s 23 točkami.