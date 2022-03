Nezadovoljstvo Jake Blažiča

Poraza na Finskem s 76:86 in doma pred polnimi tribunami v koprski Bonifiki z 79:83 sta zamajala temelje slovenske košarkarske reprezentance v boju za nastop na svetovnem prvenstvu. Iz skupine C bodo v drugi del kvalifikacij, v katerem se križajo s skupino D (Nemčija, Izrael, Poljska in Estonija), napredovala tri moštva.

Slovenija je po štirih tekmah (dve zmagi in dva poraza) na drugem mestu z enakim izkupičkom kot Švedska. Zmago več imajo na vrhu Finci, eno manj Hrvati. In Slovenija bo konec junija in v začetku julija sama odločala o preboju v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Nasproti bosta namreč stali Hrvaška in Švedska. Že zdaj pa je jasno, da bodo naši košarkarji ob pričakovanem napredovanju s seboj prinesli poraza proti Finski, saj bodo ekipe v drugi del prišle z nahrbtnikom iz prvega.

Slovenski branilec Jaka Blažič se je na obeh februarskih tekmah proti Fincem lovil. Neprepoznaven je bil pri prostih metih, saj jih je na obeh tekmah skupaj metal zgolj 7/16. V Kopru se je dolgo iskal, imel težave tudi v obrambnih nalogah. Prebudil se je šele v drugem delu, a žal prepozno. "Lovimo se. V kvalifikacijah smo s Hrovatom (Gregor Hrovat, op. a.) in Dragićem (Zoran Dragić, op. a.) dobili dva košarkarja več v rotaciji na zunanjih položajih. Preprosto ni tako kot v klubu, ko veš, kaj je tvoja vloga. Iskal sem se na obeh tekmah. Nisem dal tega, kar od sebe pričakujem. Nisem zadovoljen s svojo predstavo," je bil razočaran Blažič.

"Težak poraz je bil to. Začetek tekme energetsko ni bil takšen, kot smo si želeli, čeprav smo se v glavah dobro pripravili na dvoboj. Preprosto so bili Finci spet tisti, ki so bili bolj agresivni. Od štarta so naredili razliko. V drugem polčasu smo pokazali značaj, a je bilo to premalo, da bi naredili preobrat," se je nato dotaknil povratnega obračuna s Finsko.

Prav vsi v en rog tulijo, da so bili v prvem polčasu ponedeljkovega obračuna premehki. V prvem polčasu so prejeli kar 52 točk in to je, kot pravi Jaka, nedopustno: "Pomanjkanje osredotočenosti vseh igralcev. Preveč napak smo naredili v obrambi. Imamo iztočnice za poletje, še vedno smo v igri za napredovanje in ne mečemo puške v koruzo. Poraza bolita. Zbrali smo se v upanju, da bomo na obeh tekmah zmagali in naredili korak naprej v kvalifikacijah. Brez poraza bi bili, če gledamo še skupino, s katero se križamo v nadaljevanju. Preprosto nam ni uspelo. Spet lahko govorimo o kvalifikacijskih oknih, ko je malo časa za pripravo in je odvisno od forme igralcev in od tega, kako si pripravljen ... Veliko jih pride iz tujine. Preprosto nam ni uspelo. V prejšnjem oknu nam je."

Predvsem bo potrebna boljša pripravljenost v glavah, poudarja, hkrati pa verjame, da bo Slovenija prišla na svetovno prvenstvo: "To je naš cilj. Upam, da smo proti Finski naredili le korak nazaj in bomo zdaj dva naprej. Da bomo na naslednjih tekmah ne le po rezultatih, ampak tudi v igri boljši. Da bomo prišli na svetovno prvenstvo, kar nam v prejšnjih kvalifikacijah ni uspelo."

Slovenija se lahko znajde v težkem položaju

Dve tekmi, dva poraza proti Finski. Takšen je izkupiček slovenske košarkarske reprezentance v februarskem oknu v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. Stanje v skupini C se je po štirih krogih krepko zapletlo. Na vrhu so Finci s tremi zmagami in enim porazom, na drugem imata Slovenija in Švedska polovičen izplen, Hrvati pa so na četrtem mestu z zmago, do katere so prišli v ponedeljek po podaljšku proti Švedski.

Ker v drugi del napredujejo tri izbrane vrste, bosta zelo pomembni zadnji tekmi s Hrvaško in Švedsko, ki bosta konec junija oziroma v začetku julija. Slovenija bi si rešila kožo z eno zmago, na Košarkarski zvezi Slovenije pa upajo, da bo lahko takrat že pomagal tudi Luka Dončić.

Če bo Sloveniji uspel preboj v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, jo že avgusta čaka nadaljevanje, v katerem se bosta križali skupini C in D. V novi skupini bi morala nato odigrati še šest novih tekem proti trem najboljšim iz skupine D, v kateri nastopajo Izrael, Nemčija, Poljska in Estonija. Na prvenstvo bodo nato odpotovale tri najboljše reprezentance iz nove skupine.