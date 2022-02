Nove bolečine slovenskih košarkarjev

Aktualni evropski prvaki, četrta reprezentanca z olimpijskih iger in povrhu vsega še polna arena Bonifika so bili dovolj trdna osnova, da je bila Slovenija v četrtem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo favorit proti Fincem. A le na papirju, medtem ko izbranci Aleksandra Sekulića na parketu niso prikazali tistega, kar se je od njih pričakovalo. Visok zaostanek ob polčasu so ob koncu sicer izničili, a ne povsem in drugi poraz v nekaj dneh je bil neizbežen.

Praktično polna dvorana Bonifika je z velikimi apetiti pričakovala obračun Slovenije s Finsko v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Nič drugače ni bilo pri slovenskih košarkarjih, ki so želeli pokazati drugačen obraz, kot so ga imeli pred dnevi v Espooju, kjer so izgubili z desetimi točkami razlike (76:86).

A se je kmalu začelo zapletati. Finci so na prelahek način prihajali do košev tik pod obročem, kar se je odražalo na rezultatu in pri zaostanku desetih točk (4:14) je slovenski selektor Aleksander Sekulić prvič odreagiral z minuto odmora. Igra je bila pretrda, manjkalo je sproščenosti in vse preveč individualnih vložkov smo videli s slovenske strani.

Fotogalerija s tekme v Bonifiki (Vid Ponikvar):

Niti enega skoka niso premogli v štirih minutah, gostje že sedem. Prav tako so bili zadnji zelo natančni pri metih za tri točke. Zgrešili so le dva, a celo takrat dobili skoka v napadu. Tudi po minuti odmora ni bilo nič kaj drugače. Prednost gostov se je povečevala, navijači na tribuni pa so bili nezadovoljni s predstavo slovenskih košarkarjev.

Novinec Samar se je izkazal, ne pa tudi slovenska reprezentanca

Pri zaostanku z 8:20 so z velikim aplavzom pozdravili slovenskega ostrostrelca Klemna Prepeliča, ki je prvi obračun zaradi težav s hrbtom izpustil, tokrat stisnil zobe. Ob njem je na parket stopil še Žiga Samar, ki je doživel debi v članski reprezentanci in dal vedeti, da bo lahko selektor v bodoče na mestu organizatorja igre več računal tudi nanj.

Selektor Aleksander Sekulić ni bil zadovoljen z igro v prvem polčasu. Foto: Vid Ponikvar

Prepelič je bil nato tisti, ki je v napadu z zadetimi prostimi meti držal stik s Finci. Šest jih je dosegel do konca prve četrtine, ki je pripadla Fincem (26:16). Ti so zadeli štiri trojke, četrta reprezentanca z olimpijskih iger v Tokiu še nobene.

Če jo je ob koncu uvodne četrtine zgrešil tudi Prepelič, je prvo zadel takoj ob vstopu v drugo in navidezno odprl lov za Finci. Povrhu vsega je Sasu Salin naredil še prekršek nad njim in z dodatnim prostim metom približal Slovenijo na vsega šest točk zaostanka. Prav nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije je bil tudi tokrat trn v slovenski peti, vsaj v prvem polčasu. V uvodnih 20 minutah slovenski košarkarji niso opravili dela, ki so ga imeli zastavljenega. Sekulić je namreč izpostavil, da ga bo treba zaustaviti, a je bil do odhoda na kratek počitek pri 13 točkah, Finci pa že pri visoki prednosti.

Po klavrnem polčasu in zaostanku z -21 se niso želeli osramotiti

Gostom je igra uspevala, domačim ne. Preveč nervoze je bilo prisotne, v obrambi so prevečkrat izpadli naivni. Finci so po pick'n'roll akcijah hitro naredili višek košarkarja in pridno polnili slovenski koš. Temu primeren je bil tudi zaostanek naše izbrane vrste, ki se je iz minute v minuto povečeval in bil ob polčasu že ogromnih 21 točk (31:52).

Foto: Vid Ponikvar

"Za nas je bil zelo slab prvi polčas. Ni nam šlo od rok. Preveč lahkih metov smo zgrešili. Poizkušali smo na silo. Med polčasoma smo se dogovorili, da bomo strnili glave skupaj. Da si tega ne moremo privoščiti. Že dolgo gradimo v Evropi rešpekt. Ekipe nas spoštujejo. Nismo se želeli osramotiti pred navijači, zato smo se v odmoru odločili, da strnemo glave," je dogajanje v prvem delu pokomentiral Preprelič.

Kaj hitro ob začetku drugega polčasa je vendarle završalo. Prle je nemudoma zadel trojko, nato je mladi Samar odlično sodeloval s Tobeyjem, po novem košu Prepeliča pa je bilo znosnejših -14 (38:52). Ko je zadnji zadel novo trojko za 43:55, je sledila prva eksplozija na tribuni. "Kdor ne skače, ni Slovenc," je odmevalo. A je bilo kljub vsemu skrb vzbujajoče, da je bil center Tobey najboljši po številu asistenc, kar je bil pokazatelj, da prave organizacije v slovenskem napadu še ni bilo.

Na koncu se je pojavila priložnost, da bi izsilili podaljšek

Da igra v napadu ni bila povezana, se je lahko slišalo tudi iz ust slovenskih košarkarskih navijačev, ki so vselej zahtevna publika. Žalosten je bil prav tako pogled v statistično kolono, ki označuje mete za tri točke. Ob koncu tretje četrtine sta bila le dva košarkarja z zadetim metom izza črte 6,75 metra – Prepelič je zadel tri, kapetan Edo Murić eno. A jih je tudi on grešil kot po tekočem traku (1/8). Manjkale so trojke Jake Blažiča, ki je bil lep del tekme povsem neprepoznaven. Tako kot na Finskem je tudi tokrat grešil proste mete (2/6) - izkupiček Slovenije na koncu mizernih 18/29. Ko je že kazalo, da bo to zanj klavrn dan, se je prebudil v trenutku, ko ga je slovenska vrsta najbolj potrebovala.

Naveza pri Valencii in naveza v slovenski reprezentanci - Klemen Prepelič in Mike Tobey. Foto: Vid Ponikvar

Še prej je mladi Samar poskrbel, da se je slovenski voz začel vrteti hitreje in po osmi točki natanko šest minut pred koncem znižal zaostanek na -12 (60:72). In takrat je na sceno stopil Blažič. Ko je zadel prvo trojko, je završalo. Ob drugi je pri 72:76 eksplodiralo. Tako močno, da je slovenska klop ob veselju ob robu parketa podrla še reklamni pano.

Slovenska reprezentanca je videla luč na koncu tunela in imela dvakrat priložnost, da se približa tekmecu, vendar žoga ni in ni našla želenega cilja. Še nekoliko bližje je bila po dveh zadetih prostih metih Prepeliča, ko je bil na semaforju viden zaostanek treh točk (76:79), do konca pa še 38,6 sekunde. A je na drugi strani vsega 22-letni Elias Valtonen po prekršku Tobeyja hladnokrvno zadel oba prosta meta (81:76).

Ko je bilo videti že vse izgubljeno, je najprej Blažič zadel trojko za 79:82, odlični Samar pa 6,9 sekunde pred zadnjim zvokom sirene izsilil prekršek Fincev v napadu. Prepelič je vzel žogo v svoje roke in se odločil za prodor mimo Salina. Vrgel je trojko za podaljšek, vendar žoga ni šla poti skozi obroč. Sanje o velikem preobratu so splavale po vodi. Slovenija je v tem kvalifikacijskem oknu tako zabeležila dva poraza in zapravila dober vstop v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. Finska je na prvem mestu s tremi zmagami in enim porazom, naša izbrana vrsta je polovično uspešna.

Sekulić razočaran, Dettmann vesel, da lahko v teh časih sploh igrajo košarko

"Tekma se ni izšla po naših načrtih. Prvi polčas je bil slab, tako v obrambi kot v napadu. Kot bi imeli težave dati lahke koše. Nervoza je bila povezana s slabšo obrambo. Določenih stvari nismo izpeljali, kot smo želeli. V drugem polčasu smo prikazali boljšo predstavo. Tako bi morala Slovenija izgledati na takšnih tekmah. Vsi se želijo dokazati, ko igrajo proti nam. V drugem polčasu smo igrali bolj ekipno. V prvem nismo videli borbenosti. Všeč mi je reakcija v drugem. Pred prekrasno publiko smo prišli v položaj, da bi lahko zmagali. Finci so odigrali dobro, izkoristili so naš slab večer," je vzroke za poraz iskal Sekulić.

Sasu Salin se je še drugič razveselil zmage proti Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

"Veseli smo, da lahko v teh časih igramo košarko. Vidimo lahko, kaj se dogaja po svetu. V Ukrajini. Življenje gre naprej, igramo lahko tekme. Dvorana v Kopru nam je domača, saj smo tu igrali evropsko prvenstvo leta 2013. Prvi polčas je bil odličen. V drugem je Slovenija pritiskala. Ponosen sem na igralce, da so dobili obe tekmi. To je zgodovina finske košarke," je bil po uspehu vesel selektor Finske Henrik Dettmann.

"V drugem delu smo strnili glave skupaj. Z zelo dobrim odgovorom smo vstopili v drugi polčas. Hitro smo prišli na 14 točk zaostanka, nato pa spet ponavljali napake iz prvega polčasa. V zadnjo četrtino smo vstopili z zaostankom petnajstih točk, kar je težko nadoknaditi. Preveč odprtih in prostih metov smo zgrešili," se je drugega polčasa še dotaknil Prepelič, ki je bil z 20 točkami najboljši strelec.