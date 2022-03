Hrvati so si rešili kožo, obeta se pravi triler

Slovenska košarkarska izbrana vrsta je v ponedeljek zabeležila še drugi poraz proti Finski v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Slovenci so izgubili z 79:83, veliko večji triler pa se je odvijal na drugi tekmi skupine C, na kateri je Hrvaška po kar dveh podaljških s 105:98 ugnala Švedsko in ohranila teoretične možnosti za preboj iz skupinskega dela.

Niti največji košarkarski strokovnjaki si verjetno pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostili Filipini, Indonezija in Japonska. Po štirih krogih je na vrhu Finska s sedmimi točkami (3 zmage, 1 poraz) pred Slovenijo in Švedsko s po šestimi točkami, zadnja je Hrvaška, ki je proti Švedski zmagala prvič v kvalifikacijah in je pri petih točkah.

Švedi so na domači tekmi s Hrvaško v Norrköpingu na začetku tretje četrtini vodili z 41:26 in vse je kazalo na to, da bodo hrvaški košarkarji poraženi še četrtič na četrti tekmi v kvalifikacijah, a so do konca rednega dela ujeli priključek, pet sekund pred koncem pa je za izenačenje na 79 zadel Filip Krušlin. Tudi prvi podaljšek na Švedskem ni prinesel odločitve. Dobre pol minute pred koncem je Švedska vodila z 88:85, a je nato s trojko odgovoril Goran Filipović, nato je z blokado odgovoril še Ivan Ramljak in tekmo popeljal še v drugi podaljšek, v katerem pa so gostiteljem pošle moči. Hrvati so na koncu zmagali s 105:98 in še plavajo nad gladino izpada v kvalifikacijah.

Damir Mulaomerović je s svojimi varovanci prišel do prve zmage v kvalifikacijah. Foto: Vid Ponikvar

"Ob polčasu sem bil res jezen in glasen. Rekel sem, da lahko izgubimo tekmo, a ne na tak način s tako slabo igro. Izgledalo je, kot da se ne želimo boriti. Če se boriš, se ti potem izidejo tudi nekateri nori meti, kot se je to dogajalo Švedski v Zagrebu. To je košarka in zato jo obožujemo. To je za nas res pomembna zmaga, po vsem kar smo doživljali po prvem porazu s Švedsko," je po koncu dejal hrvaški selektor Damir Mulaomerović.

Hrvaško uspelo, Sloveniji ne

Hrvaški je tako uspel povratek po visokem zaostanku, medtem ko je Sloveniji proti Finski v Kopru na koncu malce zmanjkalo, da bi nadoknadila zaostanek 21 točk. Slovenijo do konca prvega dela kvalifikacij, iz katerih v drugi del napredujejo najboljše tri ekipe iz skupine, čakata še obračuna s Švedsko in Hrvaško. Slovenija je tudi prejšnje kvalifikacije za svetovno prvenstvo sicer začela z dvema zmagama, sledil pa je neverjeten črn niz, ki je Slovenijo osiromašil nastopa na prvenstvu v Španiji.

Slovenci so še drugič izgubili s Finci. Foto: Vid Ponikvar

V prvem delu kvalifikacij se bo Slovenija konec junija in v začetku avgusta srečala še s Hrvaško doma in Švedsko na tujem, nato pa jo že konec avgusta, tik pred evropskim prvenstvom v Nemčiji, pa jo, če se bo tja uvrstila, čakajo naslednji izzivi proti najboljšim trem ekipam iz skupine D - Izraelu, Nemčiji, Poljski ali Estoniji.

Junija z Dončićem?

V skupini D je sicer po štirih krogih v vodstvu Nemčija s tremi zmagami in enim porazom, Izrael in Estonija imata vsak po dve zmagi in dva poraza, Poljska pa je po štirih tekmah pri eni zmagi. Izgubljenega tako ni še nič, bo pa morala slovenska izbrana vrsta v naslednjem ciklu konec junija pokazati povsem drugačen obraz. Morda bo Sloveniji takrat na pomoč že priskočil tudi Luka Dončić, ki je v zadnjem nagovoru slovenskim navijačem dejal, da "se vidimo junija."

Bomo na naslednji reprezentančni akciji spremljali tudi Luko Dončića? Foto: Reuters

Na svetovno prvenstvo, ki bo naslednjo leto potekalo od 25. avgusta do 10. septembra na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, se bo uvrstilo dvanajst evropskih reprezentanc oziroma prve tri iz vsake šestčlanske skupine drugega dela.

Kvalifikacije za SP 2023 Skupina C:

Četrtek, 30. junij:

Finska - Švedska

Slovenija - Hrvaška Nedelja, 3. julij:

Švedska - Slovenija

Hrvaška - Finska Lestvica:

1. Finska 4 tekme - 7 točk

2. Slovenija 4 - 6

3. Švedska 4 - 6

4. Hrvaška 4 - 5 Skupina D:

Četrtek, 30. junij:

Poljska - Izrael

Estonija - Nemčija Nedelja, 3. julij:

Nemčija - Poljska

Izrael - Estonija Lestvica:

1. Nemčija 4 tekme - 7 točk

2. Izrael 4 - 6

3. Estonija 4 - 6

4. Poljska 4 - 5

Preberite še: