Slovenska izbrana vrsta ima po štirih krogih prvega dela kvalifikacij na svojem računu dve zmagi in dva poraza. Če je večina javnosti pričakovala, da bo Slovenija po štirih tekmah na vrhu skupine C brez poraza, pa se je zgodba odvila v povsem drugo smer. Dva neprepričljiva obraza slovenskih košarkarjev, na drugi strani pa poletna igra Fincev sta terjala svoj davek, ki bi ga lahko slovenski košarkarji v nadaljevanju kvalifikacij še drago plačali.

Slovenci so v ponedeljek izgubili pred domačimi navijači. Tekmo si je ogledal tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Foto: Vid Ponikvar

Nad igro Slovenije v preteklih dneh je bil razočaran tudi nekdanji in prvi slovenski selektor Zmago Sagadin. "Spremljal sem obe kvalifikacijski tekmi s Finsko in bil jasno, kot večina Slovencev, zelo neprijetno presenečen nad igro in nad tema dvema porazoma. Po imenih, znanju, ugledu, po vsakršnem košarkarskem smislu je ta sestava slovenske reprezentance bistveno bolj kakovostna od finske izbrane vrste. Vsi smo pričakovali, da bo Slovenija to kakovost unovčila v svojo korist. Ker pa ne igrajo imena, ampak igrajo dobro pripravljeni, uigrani, predvsem pa bi tu rad poudaril, motivirani igralci, ki si želijo uspeha, je rezultat takšen, kot je. Tu mislim ta dva zaslužena poraza," je dejal Sagadin.

"Kratkoročno to ni tragedija, je pa treba vzeti na znanje, da bo Slovenija, če se bo prebila naprej, s seboj nesla tudi ta dva poraza proti Finski, s čimer si bo zagotovo še dodatno močno otežila preboj na svetovno prvenstvo, kamor bi si po mojem mnenju, glede na prikazano lani in predlani, zaslužila. A na ponedeljkovi tekmi sem bil res neprijetno presenečen, sem kar debelo gledal, zato sem vmes kar premaknil program na televiziji na nekaj bolj prijetnega," je povedal Sagadin.

"Mislim, da je Samar nesporen talent." Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji trener Olimpije se je obregnil ob igro v obrambi. "Prejeti 52 točk v enem polčasu na takšni tekmi, v domači dvorani, ko so imeli res prekrasno spodbudo domačih navijačev, je bilo prav zares čudno. Tudi zaradi te pomoči navijačev sem še toliko bolj šokiran, da igralcem ni uspelo zaigrati bolj čvrsto, odločno in narediti rezultat, ki so ga sposobni narediti in ki sta si ga zaslužila tudi slovenska javnost in navijači," je prepričan 69-letni nekdanji trener.

Edino svetlo točko je eden najuspešnejših slovenskih trenerjev videl v mladem Žigi Samarju, ki je na svojem prvem nastopu v slovenskem dresu dosegel osem točk. "Mislim, da bi morala reprezentanca vsako leto vključiti enega ali dva nova mlada obraza, kajti Slovenija ima nekaj izjemnih talentov, ki pa na žalost igrajo več ali manj v tujini, ker niso verjeli, da se lahko tudi v Sloveniji razvijejo v vrhunske igralce. Mislim, da je Samar nesporen talent, in upam, da se bo samo razvijal dalje in da bo nekoč zaigral tudi v slovenskem dresu, tu imam v mislih Olimpijo, na neki višji ravni," je dejal Sagadin.

Bo Sloveniji junija pomagal tudi Luka Dončić? Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenijo konec junija in v začetku julija čaka nadaljevanje kvalifikacij, v tem delu pa bi Sloveniji v najboljšem primeru lahko na pomoč priskočil tudi Luka Dončić, ki je na lanskih olimpijskih igrah odigral ključno vlogo pri osvojitvi četrtega mesta na olimpijskih igrah. "Z Luko je ta ekipa res čisto druga, je pa res, da se tudi Luka lahko poškoduje, lahko pride vmes kaj drugega. Gre za reprezentanco, to ni individualni šport. To je kolektivni šport, v katerem odloča moč kolektiva. Res upam, da se bo vse dobro izšlo, ker bi si tudi jaz želel videti to reprezentanco na svetovnem prvenstvu," je še sklenil nekdanji trener s 25 državnimi in mednarodnimi lovorikami.

