Nekdanjega NBA-jevca zbil avtomobil

Za nekdanjega igralca severnoameriške košarkarske lige NBA in reprezentanta Belizeja Milta Palacia se jobisk Toronta ni končal nič kaj prijetno. Pred trgovinskim središčem ga je v četrtek zbil avtomobil (Honda Civic), ki naj bi mu odpovedale zavore. Nesrečnega Palacia so prepeljali v bolnišnico, a se odlično počuti. Nekateri ameriški mediji so celo pisali, da je umrl, a se je vse skupaj izkazalo za neresnično. "Poročanja o njegovi smrti, so neresnična. Govorili smo z Miltom in z njim je vse v redu," so zapisali pri The Post.