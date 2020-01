V Los Angelesu spomin na Bryantu, v Dallasu pa ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo bi moralo biti na sporedu devet tekem, a so losangeleški derbi med LA Lakers in LA Clippers zaradi smrti Kobeja Bryanta prestavili. Na delu pa so vsi trije Slovenci. Luka Dončić z Dallasom gostil Phoenix, Miami Gorana Dragića čaka odlični Boston, Denver Vlatka Čančarja pa bo poskušal ugnati grizlije iz Memphisa.