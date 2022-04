Konec januarja se je za Cedevito Olimpijo zdela osmina finala eurocupa neskončno daleč. Imeli so tri zmage in sedem porazov. A niso obupali. Nanizali so osem zmag, kar je najdaljši aktiven niz zmag v tem tekmovanju. Pravzaprav nobena druga ekipa ni dobila zadnjih štirih tekem rednega dela. "Verjeli smo v osmino finala, nismo pa pričakovali, da bomo na tretjem mestu, ko imamo zdaj prednost domačega terena. In zato sem zelo vesel," pove kapetan Jaka Blažič.

Alen Omić Foto: Grega Valančič/Sportida Ključna za rezultatski preobrat je bila prevetritev ekipe, ko so sredi sezone prišli Yogi Ferrell, Alen Omić in Zoran Dragić. Trener Jurica Golemac tako razlaga: "Vedno smo verjeli v osmino finala. Imeli smo neke slabe tekme, a ni bilo še nič izgubljenega. Naredimo smo nekaj kadrovskih menjav. Klub je zadel z menjavami. In smo prišli na zmagovalni tir. Jaz ne bi rekel, da je bilo tudi prej tako slabo. Ni pa bila kemija, ki bi si jo želeli. Vedno domači igralci prinesejo to dodatno energijo in je nato vsem lažje dopovedati, kaj je pomembno za zmage."

V osmini finala se igra ena sama tekma. "Kot se reče: 'do or die'. Zmagaš ali greš domov. Mislim, da za nas ta sistem ni napačen. Smo pokazali, da lahko z vsemi igramo na eno tekmo," poudarja Golemac.

Blažič: So v dobrem ritmu, ne bo lahka naloga

Turk Telekom je v turški ligi trenutno le 11., v eurocupu pa so zbrali osem zmag in osem porazov. V zadnjem mesecu so vse moči usmerili prav na evropski pokal in tako za osmino finala premagali Dolomiti Energio Trento, Lietkabelis in Hamburg Towers. Tako kot Cedevita Olimpija v ligi ABA je tudi Turk Telekom v soboto dobil zadnjo tekmo državnega prvenstva. Za točko so premagali Pinar Karsiyako. Z 18 točkami je bil najboljši strelec JaJuan Johnson, Anthony Clemmons pa je tekmo sklenil s 17 točkami.

Jaka Blažič Foto: Cedevita Olimpija/Aleš Fevžer V Stožicah so se z ekipo iz Ankare ukvarjali celoten minuli teden. "Imajo veliko talentiranih igralcev, tudi zelo izkušenih. Nekateri imajo tudi evroligaške izkušnje iz lanske sezone. Lahko izpostavim tri igralce: organizator igre Alex Perez, ki je lani igral v Fenerbahčeju, na štirki imajo Johnsona, lani igralca Bayerna, potem pa je tukaj še en tujec iz ZDA, Aubrey Dawkins. To je okostje ekipe. Imajo pa še Clemomnsa, ki ga poznamo iz jadranske lige, lani je igral v Igokei. V zadnjem času so v dobrem ritmu. Ne bo torej lahka naloga," nam je nasprotnika opisal Blažič.

Ljubljano je končno spet zajela košarkarska vročica zaradi klubske košarke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Golemac: S hitro igro, z lahkimi koši, dvigneš dvorano

Jurica Golemac Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Pričakujem fizično tekmo. So zelo izkušena ekipa, ekipa, ki rada igra pet na pet. Mi pa radi tečemo. In zato moramo igrati še bolj čvrsto obrambo, dobro skakati. Iz tega teka pa sem nam dviguje samozavest. S hitro igro, z lahkimi koši, pa lahko dvigneš še dvorano. Da dobimo še ta dodatni pogon od publike, da začutimo, da so tudi oni z nami," pa pred torkovo tekmo razmišlja Golemac. Blažič dodaja, da v obrambo ne dvomi, da bo že zaradi energije publike na najvišji ravni. "Ključ je, da dobro štartamo, predvsem agresivno v obrambi. Da oni začutijo, da ne bo lahka tekma. To je naš cilj."

Za igro v napadu pa v zadnjih tednih tako ali tako ni skrbeti. Že dolgo v Stožicah ni bilo toliko košarkarjev, ki bo lahko dosegli 15, morda celo 20 točk: Blažič, Ferrell, Omić, Dragić, Jacob Pullen, Edo Murić, Zack Auguste. "Imamo veliko rotacijo igralcev, veliko talenta. To je nasprotje lanske sezone, ko smo bili malo omejeni, predvsem na zunanjih položajih. Letos imamo veliko orožij. Če kdo nima dne, ga ima gotovo nekdo drug." Enkrat tako izstopa en, drugič drugi. Golemac tako zaključuje: "Upam, da jih bo v torek čim več razigranih in bodo imeli navdih, da pridejo do te zmage, ki jo želimo."

Če zmagajo, jih v četrtfinalu čaka boljši iz obračuna Partizan - Bursaspor.