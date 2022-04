Sprememba pri Olimpiji, ki je ni pričakoval nihče

Konec januarja je bila Cedevita Olimpija na robu rezultatskega prepada v EuroCupu in se spogledovala s tem, kako sploh najti prostor v končnici, v naslednjih dveh mesecih pa je sledil preporod. Pozitivni rezultati in všečna igra košarkarjev so vplivali na to, da po dolgem času v Ljubljani med navijači spet vlada večje zanimanja za košarko. Forma je na visoki ravni, tekmeci padajo kot po tekočem traku, zato so obeti pred izločilnimi boji razumljivo dobri.

Sezona v EuroCupu se je z zmagama na gostovanju pri Gran Canarii in doma nad francoskim Bourgom za Cedevito Olimpijo začela sanjsko. Obeti so bili odlični, a sledil je padec v globoko črno luknjo. Na naslednjih osmih obračunih je četa Jurice Golemca izgubila kar sedemkrat.

Konec januarja je v zraku viselo vprašanje, ali se bodo zmaji sploh uvrstili v končnico, v kateri je bilo v skupini desetih klubov prostora za najboljšo osmerico.

Trije novi obrazi za večjo širino

Vodstvo kluba je stopilo naproti Golemcu in športnemu direktorju Saniju Bečiroviću ter dovolilo nekaj kadrovskih sprememb. Januarja sta tako prva prišla Yogi Ferrell in Alen Omić, kmalu za njima še Zoran Dragić. Prostora za Marcusa Keena, Žigo Dimca, Jackieja Carmichaela in Luko Rupnika ni bilo več.

Yogi Ferrell je v ekipo vnesel širino. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Reprezentančno okno je prišlo kot naročeno, da so se košarkarji navadili na sistem, ki ga goji Golemac. Iz tekme v tekmo je začel rasti Američan Ferrell, ki je potreboval čas, da je dodobra spoznal in predvsem osvojil evropski način košarke. Pred prihodom v Ljubljano se namreč pri Panathinaikosu ni naigral. Da je košarkar, ki lahko v Evropi veliko prispeva, je pokazal že v ligi NBA, kjer je v najboljši sezoni za Dallas v povprečju dosegal 11,3 točke in 4,3 asistence. Takšnega košarkarja, ki bi prišel iz lige NBA, Olimpija še ni imela.

V EuroCupu je njegovo povprečje 15,2 točke in 4,5 asistence na tekmo, ob Jaki Blažiču pa je najboljši strelec in igralec v tem tekmovanju. Čeprav ima Olimpija odlična posameznika, je njena prednost homogeno moštvo.

Osem zaporednih zmag v EuroCupu in sedem v ligi ABA

In prav zaradi tega so Ljubljančani postali strah in trepet po vsej Evropi, pa tudi v ligi ABA. Pod njihovo težo so padali velikani, kot so Virtus iz Bologne, Valencia in Partizan.

Ekipa, ki ima veliko energije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Olimpija je v EuroCupu nanizala osem zaporednih zmag in se povzpela na končno tretje mesto v skupini B. Takšne spremembe in zasuka ni pričakoval nihče. Nič drugače ni v regionalni ligi ABA, v kateri ima prav tako niz nepremagljivosti, ki traja že sedem tekem. Končnica v jadranskem tekmovanju se bo začela šele konec aprila - še vedno je v teku ligaški del -, v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju pa čez slaba dva tedna. 19. ali 20. april sta datuma, ki sta na voljo, že zdaj pa je znano, da bodo kapetan Blažič in soigralci igrali proti turškemu Türk Telekom, in to v domačih Stožicah. V četrtfinale se bo uvrstil zmagovalec te tekme v Ljubljani.

Z navijači na tekmi, ki bo odločala, zlomiti turški oreh

Turki so v skupini A osvojili šesto mesto in imeli polovičen izkupiček. V domačem prvenstvu so na enajstem mestu in z minimalnimi možnostmi, da se uvrstijo v končnico. Nasprotnik bo torej premagljiv, ob bučni podpori s tribun pa bi bil ljubljanski cilj lažje dosegljiv.

Kapetan Jaka Blažič je najboljši posameznik moštva. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V izločilnih bojih EuroCupa bodo ekipe igrale na le eno dobljeno tekmo, zato bo pomembna dnevna forma, prav tako pa to, kako se košarkarji znajdejo na gostujočih terenih. Košarkarji Olimpije so dokazali, da se težkih gostovanj ne ustrašijo, saj so na tujem premagali Gran Canario, Virtus Bologno … A to bo prišlo na vrsto v nadaljevanju EuroCupa, če bodo preskočili uvodno oviro.

Če Ljubljančanom uspe streti Turke v osmini finala, jih v četrtfinalu čaka zmagovalec dvoboja med Partizanom in ekipo Umana Reyer Venice. Proti obema kluboma so bili že uspešni, a je jasno, da tako daleč ne pogledujejo, saj želijo najprej streti turški oreh.

Statistika košarkarjev Cedevite Olimpije v EuroCupu