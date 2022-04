Vznemirjenje v slačilnici Cedevite Olimpije

Cilj je bil, da se ljudje vrnejo v Stožice, poudarja Blažič. In so se.

Zmaga proti Borcu ni bila lahka, saj je bila v mislih košarkarjev Cedevite Olimpije že torkova tekma osmine finala eurocupa. Povsem razumljivo. Tako pomembne tekme v Stožicah ni bilo že 11 let. "Je vznemirjenje. Tudi mi radi igramo take tekme, pa še pred polnimi tribunami," pove Jaka Blažič. Dvorana bo morda celo razprodana. Trener Jurica Golemac: "V Ljubljani je najboljša ocena, ko pride publika."

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnji domači tekmi rednega dela sezone lige ABA s 83:80 premagali Borac (vodili so tudi že za 15 točk) in se utrdili na četrtem mestu, ki vodi v končnico. Ta se začenja na prvomajski konec tedna. "Pričakovali smo bolj sproščeno končnico tekme. A taka je košarka. Rezultat se hitro spreminja. Če si v določenem trenutku preveč sproščen, če popustiš v obrambi, če ti pade zbranost, pride do serij in Borac, ki ima nadarjeno ekipo, se je vrnil. Ampak na koncu vseeno zmaga za nas. Pokazali smo karakter. Mogoče smo potegnili kaj dobrega iz te napete končnice," je pošteno črto pod sobotno tekmo potegnil kapetan Jaka Blažič.

Golemac je bil zadovoljen z zmago in da se ni nihče poškodoval. Foto: ABA/Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija Čeprav to ni bila najboljša tekma sezone za Cedevito Olimpijo, je bil zadovoljen tudi trener Jurica Golemac. Tokrat vendarle zmaga ni bila na prvem mestu. "Zmaga je zmaga. Odigrali smo pametno. Nismo garali 40 minut, kot bi želeli. Energija je bila na 80, 90 odstotkov, ni bila na 120. Zato nismo prej pripeljali tekme do konca. Ni bila toliko pomembna zmaga, kot da vse razigramo. Oddelali smo tekmo, nihče se ni poškodoval, nekateri igralci so se vrnili v formo, dobili malo več minut. Smo lahko zadovoljni." Fokus je namreč že na torkovi tekmi osmine finala eurocupa z ekipo Turk Telekom. Golemac je tudi priznal: "Nismo se preveč pripravljali na Borac. Več ali manj smo se cel teden ukvarjali s Turki.

Poškodba je pozabljena, Blažič je še vedno v vrhunski formi. Dal je 20 točk. Foto: ABA/Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija Zato je bila najtežja naloga tekme z Borcem, kako se zanjo zbrati, kako jo odigrati na primerni ravni. "Da, v glavi smo že imeli malo Turke. Med tednom smo se že dosti pripravljali in pogovarjali o njih. In je nato težko preklopiti na drugega nasprotnika. To tekmo smo vzeli kot pripravo na torkovo. Mislim, da smo jo vseeno pošteno oddelali. Nekateri igralci smo prišli v ritem. Razdeljena je bila tudi minutaža," je povedal Blažić, ki je bil z 20 točkami prvi strelec ekipe. Prav on je tisti, ki se je v zadnjem tednu vračal nazaj v pravi ritem, potem ko je dve tekmi zaradi bolečin v hrbtu izpustil. "Že proti Ciboni nisem čutil bolečin. Zdaj je bilo še boljše. Je že pozabljeno. In upam, da ne pride ponovno do tega." En teden je bil tudi brez treninga. "To tekmo je res potreboval. Ne čuti več bolečin in smo zaradi tega res veseli," je z nasmehom dodal Golemac.

"Imamo še dva dni, da se pripravimo in umirimo"

Tekmi s Partizanom in Valencio sta pokazali, da je Cedevito Olimpijo končno začutila tudi zahtevna ljubljanska publika. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Tako pomembne tekme, kot bo torkova s turško ekipo v osmini finala eurocupa, Olimpija ni igrala že desetletje. Najverjetneje vse ob sezone 2010/2011, ko je bila v top 16 evrolige. V izločilnih bojih evropskega tekmovanja pa je bila nazadnje pred 18 leti. In zato kapetan priznava: "Je vznemirjenje. Tudi mi radi igramo take tekme, pa še pred polnimi tribunami. Smo v pričakovanju. Imamo še dva dni, da se dobro pripravimo, tudi malo umirimo. Poskušamo najti mir v vsakdanu. Da se res osredotočimo samo na košarko in odigramo to tekmo, za katero garamo celo sezono."

Vznemirjenje pa je končno čutiti tudi med ljubitelji košarke. Stožice se hitro polnijo. Odprt bo tudi zgornji ring. Po dveh letih in pol je Cedevito Olimpijo sprejela tudi publika. To je morda največja zmaga sezone. "Seveda!" izstreli Blažič. "Ko sem prišel k Olimpiji na začetku tega projekta, je bil glavni cilj, da se ljudje vrnejo v Stožice. To smo zdaj dosegli. Nekaj tekem je bilo že kar polnih, proti Partizanu, Valencii. Verjamem, da bo v torek s tribun še večja podpora, še boljše vzdušje. Mislim, da Ljubljana to potrebuje."

"Prišli smo do tega, da je košarka spet in"

Dvorana se za torkovo tekmo hitro polni. Če še nimate vstopnice, pohitite z nakupom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Trener Golemac pravi, da se fantje veliko pogovarjajo o tej tekmi, da jo komaj čakajo. V torek ob 19. uri. "Za take tekme igraš košarko. Prišli smo do tega, da navijači pridejo na tekmo, da je košarka spet in. Da fantje vidijo, da so res dobro delali. V Ljubljani je najboljša ocena, ko pride publika. To pomeni, da si dobro delal. Zaradi tega igramo. Da te cenijo. Da vidijo, da se dobro dela. Da gradimo nekaj." Seveda pa je želja, da se tukaj letošnje sanje še ne bodo ustavile. "Da bo še več tekem, ko se išče karta več. Res upam, da bo še kakšna tekma te sezone v polnih Stožicah," še poudarja Golemac.