Mladi zvezdnik s serijo nasilnih izpadov

Težavnih zvezdnikov v ligi NBA tudi v preteklosti ni manjkalo, a v oči bode dejstvo, da Morant za razliko od številnih NBA-zvezdnikov ni odrasel v zahtevnih okoliščinah in praktično ni imel stika s kriminalnimi dejanji. Morantova starša sta bila namreč na univerzi športnika, njegov oče je bil prav tako košarkar, Ja pa je odrasel v Južni Karolini v zelo mirnem kraju Dalzell. Leta 2019 so se mu uresničile sanje, potem ko so ga kot drugega takoj za Zionom Williamsonom izbrali Memphis Grizzlies. Od takrat je šla njegova košarkarska pot strmo navzgor, vendar so nanj v zadnjem času posijali temni oblaki, slava in meteorski vzpon med zvezdnike lige pa sta bila prevelik pritisk za mladega košarkarja, ki je v zadnjem času večkrat skrenil s poti.

Zadnje dejanje le pika na i

Morant je v svojem zadnjem incidentu svoje javljanje v živo na Instagramu začel ob 5.19 po srednjeevropskem času, nekaj ur po porazu Grizzlies proti Denver Nuggets s 97:113. Udeleženca tekme All-Star, ki je bil brez majice in je rapal ob glasbi, je bilo mogoče videti, kako v levi roki drži pištolo. 23-letni košarkar se je za svoje nespametno početje hitro opravičil, a škoda je že bila storjena.

Ja Morant was allegedly seen showing off a gun in his IG Live this morning. 😳 pic.twitter.com/zOuopMbpCb — Legion Hoops (@LegionHoops) March 4, 2023

"Prevzemam polno odgovornost za svoja sinočnja dejanja. Opravičujem se svoji družini, soigralcem, trenerjem, navijačem, mestu Memphis in celotni organizaciji Grizzlies, ker sem vas razočaral. Vzel si bom nekaj časa, da si poiščem pomoč ter se naučim, kako se spopadati s stresom in kako ravnati najbolje za moje počutje," je takrat zapisal Morant. Zvezdnik Memphisa, ki ga zaradi razkošnega talenta mnogi že nekaj časa postavljajo ob bok največjim zvezdnikom lige, se je zato hitro znašel v preiskavi NBA, po zadnjih podatkih pa bo primoran izpustiti še vsaj štiri tekme svoje ekipe.

Takšno vedenje je povsem v nasprotju s temeljnimi vrednotami in kodeksom ravnanja lige NBA. To sproža veliko vprašanj in njegov suspenz bi lahko postal še daljši, saj je pištolo razkazoval v Denverju in ne doma v Memphisu. To je verjetno pomenilo, da je Morant pištolo nosil na ekipnem letalu, kar je očitna kršitev pravila NBA. Ta zato zadevo še vedno preiskuje.

Kakšna bo prihodnost Moranta? Foto: Reuters

A kljub temu jo bo, kot vse kaže, Morant precej dobro odnesel, saj je policija v Koloradu že obvestila javnost, da dogodka ne preiskuje. Iz policijskega okrožja v Glendalu so že sporočili, da so si ogledali Morantov posnetek, a pri tem niso opazili nobenega kaznivega dejanja. V Koloradu je sicer dovoljeno nositi orožje, a je to kaznivo, če je oseba pod vplivom alkohola. Kakorkoli, policija je zadevo tako zatrla že v kali in dejala, da jo bo član Memphisa odnesel brez sankcij.

Zanimivo je tudi, da 23-letni košarkar ob tem ni izgubil nobenega od svojih sponzorjev. V ligi NBA se je hoja po robu legalnega in primernega že večkrat končala z izgubo sodelovanja s sponzorji, a ne v primeru Moranta, ki mu je Nike javno izkazal podporo. "Podpiramo dejstvo, da je Ja prevzel odgovornost za svoja dejanja in da bo dobil potrebno pomoč. Trenutno nam je pomembno le to, da se dobro počuti," so zapisali pri Niku.

23-letni košarkar je trenutno suspendiran. Najprej je bil njegov suspenz določen na dve tekmi, zdaj se je kazen podaljšala še za vsaj štiri srečanja. Morant bo zato izpustil tudi oba obračuna z Dallas Mavericks Luke Dončića. Foto: Reuters

Bolj kot trenutno dogajanje v oči bodejo tudi pretekla dejanja zvezdnika Grizlijev, saj zadnji posnetek s pištolo ni edini spodrsljaj na poti težavnega zvezdnika. Ta se je v zadnjem času še nekajkrat znašel v središču pozornosti, potem ko je bil udeležen v dveh primerih napada na drugo osebo, a jo je odnesel brez večjih posledic. Odmeval je prepir s 17-letnikom lani poleti na njegovem domu v Memphisu, potem ko sta se pomerila v košarki. Po pretepu je Morant odšel domov in se vrnil s strelnim orožjem. Udeleženec tekme All-Star je zatem dejal, da je takrat ravnal v samoobrambi, saj naj bi 17-letni fant grozil njemu in njegovi družini. 17-letnik je zatem dejal, da ga je Morant med igro udaril vsaj dvanajstkrat.

Že pred tem je bil Morant udeležen tudi v pretep v enem izmed trgovskih središč v Memphisu, kjer je skupina moških, v kateri je bil tudi Morant, napadla varnostnika. V začetku tega leta pa je bil povezan z incidentom, ki je vključeval težave s člani osebja Indiana Pacers. Morantov oče in tesen prijatelj naj bi se po koncu tekme zapletla v prepir z nekaterimi člani Indiane, po tekmi pa je član Grizzlies avto zapeljal mimo moštvenega avtobusa Indiane, ena od oseb v Morantovem avtu pa naj bi v avtobus usmerila rdeči laser, ki naj bi bil na pištoli. V zasedbi Indiane so po kaotičnem dogodku priznali, da so se močno ustrašili za svojo varnost. Tudi temu dogodku niso prišli do dna in Morant jo je v spornem dogajanju odnesel brez težav.

Memphis je trenutno pri izkupičku 38-26. Foto: Reuters

Vsi dogodki mečejo zelo slabo luč na 23-letnega člana Memphisa, ki je sicer trenutno v najboljši formi svojega življenja, v povprečju dosega 27,1 točke, šest skokov in 8,2 podaje na tekmo, Grizzlies pa so druga najboljša ekipa zahodne konference. A obtožbe o nasilju in agresiji zunaj igrišča začenjajo njegov uspeh postavljati pod drobnogled, čeprav jo je glede na vse obtožbe Morant vse do zadnjega incidenta s posnetkom na Instagramu odnesel brez večjih posledic. To je glede na strogo določene zapovedi in pravila lige NBA o obnašanju igralcev precej nenavadno.

