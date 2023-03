Posebna čast za španskega velikana, ki ni mogel zadržati solz #video

V ligi NBA je v noči na sredo veliko čast doživel nekdanji košarkar Pau Gasol, saj so Los Angeles Lakers med polčasom tekme proti Memphisu (122:103) upokojili njegov dres s številko 16. Španec je sedem sezon v ligi NBA preživel pri Lakersih, kamor se je preselil iz Memphisa. Gasol se je na posebni slovesnosti spomnil tudi velikega prijatelja Kobeja Bryanta in ob tem celo zajokal.

Los Angeles Lakers so upokojili dres s številko 16, s čimer so počastili španskega velikana Paua Gasola, ki je veliko prispeval k sloviti franšizi z osvojitvijo dveh naslovov prvakov v letih 2009 in 2010. Gasol je sedem od svojih 18 sezon v ligi NBA preživel pri Lakersih, v ligi NBA je poleg dveh šampionskih prstanov še šestkrat nastopil na tekmi vseh zvezd. Leta 2002 je v dresu Memphisa postal novinec leta in s tem postavil velik mejnik, saj je postal prvi neameriški košarkar s tovrstnim priznanjem.

Las lágrimas de Pau Gasol al ver su dorsal #16 al lado del de su amigo Kobe. Qué momento pic.twitter.com/SAY69pGNxU — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) March 8, 2023

Gasolov dres s številko 16 Foto: Guliverimage

Gasol je bil vrsto let eden izmed nosilcev igre pri Lakersih, pri katerih je posebno vez stkal s pokojnim Kobejem Bryantom. "Mislim, da sem naredil vse, kar sem lahko, da sem to resnično sprejel in užival, toda današnji večer res presega vse moje sanje ali pričakovanja," je dejal Gasol. "Očitno je, da Kobe tam zgoraj samo doda nekaj pomembnega, močnega, žalostnega, veselega, bolečega in radostnega. Neprestano se moram opominjati, da je to praznovanje. Super je. Čudovito je," je ob posebnem dogodku dejal Gasol, ki ob pogledu proti stropu dvorane, kjer je od zdaj njegov dres zraven Bryantovega, ni mogel zadržati solz. Pri slovesnosti je sodelovala tudi Bryantova vdova Vanessa, ki je z Gasolom in njegovo družino stkala prav posebno vez. Gasol je tudi boter dveh Bryantovih hčerk.

“I love you, brother.”



Pau Gasol on Kobe Bryant during his jersey retirement ceremony.❤️



🎥: @NBA

pic.twitter.com/tvGZysnXmF — TSN (@TSN_Sports) March 8, 2023

"Ob pogledu na vse te znane obraze v dvorani so me prevzela čustva. Res mi je bilo v veliko čast nositi ta dres, da sem lahko pomagal tej franšizi in tej ekipi," je dodal Gasol. Gasolova številka 16 je 13. dres, ki ga je upokojilo moštvo LA Lakers, postal pa je 12. košarkar, ki ga je doletela ta čast, saj sta pod stropom Crypto.com Arene dva Bryantova dresa s številkama 8 in 24.

Gasol ob posebni slovesnosti Foto: Reuters

Španec je svojo košarkarsko pot dokončno sklenil leta 2021 pri 41 letih. Med drugim je španski izbrani vrsti pomagal tlakovati pot do 11 medalj na velikih tekmovanjih. Zlatega sijaja so bile tista s svetovnega prvenstva 2006 na Japonskem in tri z evropskih prvenstev (2009, 2011 in 2015). Na olimpijskih igrah se je veselil treh medalj. V letih 2008 in 2012 je bil srebrn, na preteklih igrah v Riu pa je bila Španija bronasta. Nazadnje je po dvoletnem premoru zaradi poškodbe stopala igral v dresu domače Barcelone, kjer je tudi začel svojo košarkarsko pot.

