Mesiček: Ljudi, ki sem jim kaj zameril, ni več v Olimpiji #video

Na seznamu reprezentance za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo sta tudi dva košarkarja Olimpije, ki jo bomo jeseni spremljali v prenosih lige ABA na naši televiziji. Med njimi je Blaž Mesiček, ki se je po letu in pol v Italiji vrnil domov - na lastno željo. V klubu namreč ni več tistih, s katerimi se je sprl.

"V ekipnih športnih je pomembna tudi kemija. Veliko ekip ni imelo toliko talenta, kot smo ga imeli mi, pa jim je na koncu le uspelo s to kemijo," je na pripravah na Rogli modro, kot kakšen veteran, razlagal 21-letni Mesiček, ki pa je kljub mladosti eden od bolj izkušenih igralcev nove Olimpije.

"Nikoli nisem imel težav s prevzemanjem odgovornosti, imam dovolj znanja, seveda pa je pred menoj še veliko dela," še pravi branilec zmajev.

"Mislim, da sem zdaj prišel v drugačno Olimpijo, kot je bila tista, iz katere sem odšel. Ljudje, ki sem jim kaj zameril oziroma so oni meni, so odšli. Prišel je nov direktor, prišli so novi trenerji, tukaj je zdaj vrhunska priložnost, da se dokažemo," je prepričan mladi Ljubljančan.

"Pri njem talent ni bil nikoli sporen, mislim, da ima tudi dobre delovne navade, leto in pol tujine pa da vsakemu tudi nekaj zrelosti," pa o Mesičku pravi trener Petrol Olimpije Zoran Martić.