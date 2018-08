Koliko dresov je v karieri zamenjal Goran Dragić?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski navdušenci že z nestrpnostjo in veseljem pričakujejo 16. oktober, ko bo ponovno zaživela severnoameriška poklicna liga NBA. Pred začetkom nove sezone večino pozornosti prejema Luka Dončić, na enajsto sezono v ligi NBA pa se pripravlja Goran Dragić, ki bo septembra doživel dve pomembni obletnici v športni karieri.

Na Siol.net bo od 20. 8. do 17. 9. trajala dražba podpisanega reprezentančnega dresa Gorana Dragića in košarkarske žoge z njegovim podpisom. Ves izkupiček gre v dobrodelne namene, prav za nadarjene mlade, ki živijo v težkih razmerah. Projekt ima za otroke, ki so nadarjeni na športnem in glasbenem področju, poseben sklad: dejavnosti. V Sloveniji je namreč veliko talentov, ki zaradi finančnih težav ne morejo razviti svojega potenciala. Sportal Bi imeli podpisan dres Gorana Dragića ali podpisano žogo? #dražba

Eden od najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov Goran Dragić priprave na svojo že enajsto sezono v ligi NBA preživlja v senci Luke Dončića, ki bo oktobra napravil prve košarkarske korake čez lužo. Dragić bo še pred začetkom nove sezone, septembra, doživel dve pomembni obletnici. Sedemnajstega septembra bo minilo natanko leto dni, odkar se je slovenska košarkarska izbrana vrsta povzpela na evropski košarkarski prestol, pet dni pozneje, 22. septembra, pa bo minilo deset let, odkar je Goran Dragić podpisal prvo profesionalno pogodbo v ligi NBA.

Goran Dragić je kariero začel pri ljubljanski Iliriji, od koder se je preselil v sosednji Slovan, nato se je preselil k španski Tau Ceramici, ki ga je posodila Murcii. Pozneje je znova pristal v Sloveniji, kjer se je kalil pri Petrol Olimpiji. Leta 2008 se je Ljubljančan prijavil na nabor lige NBA in kot 45. ga je izbral San Antonio, od koder se je preselil v Phoenix.

Dragić na preizkusu pri Phoenixu pred naborom lige NBA leta 2008:

Negodovanja nad selitvijo v NBA

Mnogi košarkarski strokovnjaki so hitro selitev čez lužo označili za napako, a jim je Dragić dokazal, da se lahko meri tudi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Prvič je v polnem sijaju zaigral v svoji drugi sezoni v ZDA, ko je na tekmi proti Utah Jazz dosegel kar 32 točk in presegel dotedanji slovenski strelski rekord Bena Udriha v NBA. V isti sezoni je Dragić nase močno opozoril tudi na tekmi končnice leta 2010, ko je San Antoniu v zadnji četrtini nasul kar 23 točk. Dragić se je leta 2011 za kratko preselil v Houston, nato pa je ponovno zaigral za Phoenix, kjer je leta 2014 na tekmi proti New Orleansu postavil nov strelski rekord - 40 točk.

Strelski rekord v NBA:

Konstantne predstave je slovenski košarkar kazal tudi v preteklih sezonah, ki jih je preživel na Floridi. Sezona 2017/18 je bila za košarkarskega virtuoza na igrišču skoraj popolna. Dvaintridesetletni Ljubljančan je v prejšnji sezoni zablestel v polnem sijaju in bil eden od glavnih motorjev ekipe Miamija in slovenske zlate izbrane vrste, ki je lani osvojila naslov evropskih prvakov, Dragić pa je postal tudi najkoristnejši igralec prvenstva in bil uvrščen v najboljšo peterko turnirja.

Po 714 tekmah udeleženec tekme All-Star

Dobro se je organizator igre znašel tudi v pretekli sezoni lige NBA. V povprečju je za Miami dosegal 17,3 točke na tekmo, imel je več kot štiri skoke na srečanje in skoraj pet podaj. Na tekmi proti Detroit Pistons je dosegel 33 točk in tako le za sedem točk zaostal za svojim rekordom. Dragića je v prejšnji sezoni doletela izjemna čast, ko je po 714 odigranih tekmah v NBA kot prvi Slovenec in tretji najstarejši košarkar nastopil na tekmi vseh zvezd v ligi NBA, na kateri je dosegel dve točki. Goran Dragić, ki je v preteklosti igral tudi v Phoenixu in Houstonu, bo 17. oktobra proti Orlandu odprl novo sezono lige NBA, dan kasneje bo Miami gostoval v Washingtonu.

Še kako živ pa je spomin na predstave Gorana Dragića na evropskem prvenstvu leta 2017. Povprečno je kapetan slovenske izbrane vrste dosegal 22,6 točke na tekmo, v statistiko je vpisal še 4,4 skoke in 5,1 podajo na obračun. V finalu je Srbom Dragić nasul kar 35 točk in Slovenijo popeljal do zgodovinskega naslova evropskih prvakov. Na listi želja slovenskega košarkarja, ki je v karieri oblekel deset različnih dresov, tako manjka le še šampionski prstan lige NBA.

Šov Dragića v finalu Eurobasketa: