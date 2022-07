Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je pretekli konec tedna mudil na največjem turnirju ulične košarke Quai 54 v Parizu, kjer je pričakovano požel ogromno zanimanja navijačev in medijev. V pogovoru za Marco se je dotaknil različnih tem, tako sezone v ligi NBA kot reprezentance, pa tudi kolesarstva.

Zvezdnik svetovne košarke Luka Dončić se je pred dvotedenskim oddihom na Hrvaškem kot gost turnirja ulične košarke Quai 54 oglasil v Parizu, kjer je bil znova v središču tako navijaške kot medijske pozornosti.

Vsako sezono je cilj prstan

"Cilje je, da vedno igraš čim dlje, da prideš čim dlje. Za nami je zelo dobra sezona, si pa vedno želim več, želim si osvojiti prstan in upam, da ga nekoč tudi bom. Vsako sezono, ki jo začnem, je moj cilj osvojiti prstan," se je v intervjuju za Marco dotaknil zadnje sezone v dresu kluba Dallas Mavericks, ki so ga v konferenčnem finalu zaustavili poznejši prvaki Golden State Warriors.

Želi ga osvojiti s klubom iz Teksasa, katerega zaščitni znak je postal: "Ne razmišljam o selitvi, moj cilj je ostati in zmagati v Dallasu. Seveda nikoli ne veš, kaj prinese prihodnost, a moja želja je zmagati v Dallasu in upam, da mi bo uspelo."

"Za nami je zelo dobra sezona, si pa vedno želim več, želim si osvojiti prstan in upam, da ga nekoč tudi bom. Vsako sezono, ki jo začnem, je moj cilj osvojiti prstan." Foto: Reuters

Kritike ga ne prizadenejo

Na vprašanje, kako se spoprijema s kritikami na svoj račun, predvsem tistimi, da včasih ni najbolje fizično pripravljen, odgovarja: "Če sem iskren, me ne prizadenejo in se z njimi ne ukvarjam preveč. Igram svojo igro in se ne oziram nanje."

Dončić se je po koncu sezone NBA priključil reprezentanci in po petih letih znova združil moči z Goranom Dragićem. Sloveniji je izdatno pomagal do pomembnih kvalifikacijskih zmag za svetovno prvenstvo prihodnje leto.

Če bo le lahko, se bo vedno odzval reprezentančnemu povabilu

Zaveda se, da bo težko ubraniti naslov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Že konec avgusta ga z rojaki čakata novi kvalifikacijski tekmi, v začetku septembra pa bodo začeli branjenje naslova na evropskem prvenstvu izpred petih let. Slovenci bodo v skupinskem delu igrali z Litvo, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Nemčijo in Francijo.

"Mislim, da je veliko reprezentanc na visoki ravni, z odličnimi igralci, turnir je kratek in lahko se zgodi karkoli. Zelo težko bo. Že naša skupina je zelo zahtevna," je o prihajajočem prvenstvu stare celine in branjenju naslova dejal 23-letnik ter dodal, da se bo tudi v prihodnje, če se bo le lahko, odzval reprezentančnemu povabilu: "Brez dvoma. Ko bom lahko, bom igral čim več tekem s Slovenijo."

"Za oba," je na vprašanje, ali Tadej Pogačar ali Primož Roglič, odgovoril Dončić. Foto: Guliverimage

Pogačar ali Roglič?

Pri Marci so se ob koncu intervjuja navezali še na trenutno najbolj vroče tekmovanje, kolesarsko Dirko po Franciji. Zanimalo jih je, za koga kot Slovenec navija, za Primoža Rogliča ali Tadeja Pogačarja. "Za oba," je odvrnil Dončić in na prigovarjanje novinarja, naj izbere enega, odgovoril: "Ne morem. Navijam za oba."