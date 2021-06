Luka Dončić s Slovenijo v lov za sanjami

Do začetka olimpijskih iger v Tokiu je še manj kot mesec dni, v naslednjih dneh pa bo znano, ali bo med tistimi, ki bodo sedli na letalo za japonsko prestolnico, tudi slovenska košarkarska reprezentanca. Slovenska izbrana vrsta bo namreč v sredo začela z nastopi na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Kaunasu. Slovenci so si nastop v Litvi prislužili s posebnim vabilom, saj niso nastopili na zadnjem svetovnem prvenstvu. Varovanci Aleksandra Sekulića bodo tako poskušali slovenski košarki priigrati prvi nastop pod okriljem olimpijskih krogov.

Sekulič bo tretji slovenski selektor, ki bo skušal Slovenijo popeljati na največje svetovno športno tekmovanje. Pred njim so Slovenci dvakrat nastopili na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju. Leta 1992 se je slovenska zasedba pod vodstvom Zmaga Sagadina prvič podala za olimpijskimi sanjami v španski Zaragozi. Tam sta jo od končnega uspeha ločili le dve točki. Slovenci so 22. junija 1992, ko so se na prvi tekmi pomerili z Bolgarijo, zabeležili tudi prvi nastop samostojne Slovenije na uradnih tekmovanjih.

Slovenska izbrana vrsta je kvalifikacijski prvi del končala na drugem mestu, takoj za Češkoslovaško s štirimi zmagami in enim porazom. V drugem delu pa je s tremi zmagami osvojila končno peto mesto, na olimpijske igre pa so vodila prvi štiri mesta. Če bi Slovenci dobili zadnjo tekmo proti takratni združeni državi 12 nekdanjih republik Sovjetske zveze, bi potovali na olimpijske igre, a so bili na koncu za las prekratki in so ostali brez nastopa v Barceloni.

Kvalifikacije za OI 1992



Slovenska reprezentanca: Jure Zdovc, Roman Horvat, Jaka Daneu, Marijan Kraljevič, Dušan Huptman, Teoman Alibegović, Peter Vilfan, Slavko Kotnik, Primož Bačar, Zoran Golc, Boris Gorenc, Žarko Đurišić; selektor: Zmago Sagadin. Prvi del:

22. junij 1992 - Slovenija : Bolgarija 83:54

23. junij 1992 - Slovenija : Švedska 85:74

24. junij 1992 - Slovenija : Irska 101:53

25. junij 1992 - Slovenija : Turčija 82:79

26. junij 1992 - Slovenija : Češkoslovaška 84:86 Drugi del:

29. junij 1992 - Slovenija : Italija 91:78

30. junij 1992 - Slovenija : Nemčija 88:76

1. julij 1992 - Slovenija : Hrvaška 70:93

3. julij 1992 - Slovenija : Litva 73:90 (29:44)

4. julij 1992 - Slovenija : Izrael 73:63 (38:29)

5. julij 1992 - Slovenija : SND 82:84 Končna razvrstitev:

1. Litva 7 tekem – 14 točk

2. Hrvaška 7 – 12

3. SND 7 – 12

4. Nemčija 7 – 11

---

5. Slovenija 7 – 10

…

Neuspešni tudi v drugo

Svoj drugi poskus naskoka na olimpijske igre so slovenski košarkarji skovali leta 2008. Nastop na olimpijskih kvalifikacijah si je Slovenija priborila s sedmim mestom na evropskem prvenstvu leto pred tem. Slovenija je v Atenah najprej v skupini C gladko opravila z Južno Korejo in Kanado, nato pa je v četrtfinalu morala priznati premoč Portoriku in se poslovila od možnosti za nastop v Pekingu, ki je takrat gostil olimpijske igre. Nanje so se takrat na koncu uvrstile reprezentance Grčije, Hrvaške in Nemčije.

Kvalifikacije za OI 2008



Slovenska reprezentanca: Željko Zagorac, Jaka Lakovič, Jaka Klobučar, Sani Bečirović, Radoslav Nesterović, Goran Dragić, Uroš Slokar, Nebojša Joksimović, Emir Preldžić, Domen Lorbek, Dragiša Drobnjak, Miha Zupan; selektor: Aleš Pipan.



Prvi del:

14. julij 2008 - Južna Koreja : Slovenija 76:88

14. julij 2008 - Južna Koreja : Slovenija 76:88

15. julij 2008 - Slovenija : Kanada 86:70

Četrtfinale:

18. julij 2008 - Slovenija : Portoriko 70:81

Čas je za tretji poskus

Po dolgih in sušnih 13 letih bo tako slovenska izbrana vrsta letos zopet lovila olimpijski nastop. Slovenski košarkarji bodo v tem tednu poskusili še v tretje. V skupinskem delu jih najprej v sredo čaka obračun z Angolo (15.30), dan kasneje pa se bo Slovenija ob isti uri pomerila še s Poljsko. Napredovanje iz skupinskega dela si bosta zagotovili najboljši dve reprezentanci. Slovenska skupina B se bo nato v nadaljevanju križala s skupino A, v kateri se bodo v prvem delu merile izbrane vrste Litve, Venezuele in Južne Koreje. V polfinalu se bo tako najboljša reprezentanca iz skupine A pomerila z drugouvrščeno iz skupine B in obratno. Vstopnico za Tokio pa si bo priborila le zmagovalka celotnega turnirja v Kaunasu.

Kvalifikacije za OI 2021



Slovenska reprezentanca: Luka Rupnik, Edo Murić, Jaka Blažič, Gregor Hrovat, Žiga Dimec, Luka Dončić, Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Aleksej Nikolić, Vlatko Čančar, Mike Tobey, Jakob Čebašek; selektor: Aleksander Sekulić.



Sreda, 30. junij 2021

15.30 Angola – Slovenija



Četrtek, 1. julij 2021

15.30 Slovenija – Poljska

