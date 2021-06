Zaradi Dončića na Bledu še nekdo iz Dallas Mavericks

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarji na Bledu pilijo formo za olimpijski kvalifikacijski turnir v Kaunasu. V Litvo jih bo odpotovalo 14, za nastop na turnirju pa jih bo selektor Aleksander Sekulić določil 12. Že od petka je ekipa močnejša še za enega člana, in sicer Caseya Smitha, vodjo fizioterapevtske službe Dallas Mavericks.

Slovenske košarkarje do petkovega odhoda v Litvo čakata še dva treninga in zaprta tekma za javnost, na kateri se bodo reprezentanti pomerili med seboj, so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

"Vzdušje v ekipi je, tako kot že od samega začetka priprav, fantastično. Fantje delajo odlično, ne manjka jim ne želje in ne motivacije. Vsi skupaj že pogledujemo proti prvi tekmi z Angolo. Poudarek na treningih je seveda še naprej na naši igri, a določene zadeve že prilagajamo tekmecem. Še vedno največ časa namenjamo uigravanju ekipe, saj smo šele v nedeljo opravili prvi trening v polni zasedbi. Več časa namenjamo tudi izboljšanju ekipne igre v obrambi," je povedal selektor Sekulić, ki ga v prihodnjih dneh čaka zelo nehvaležna naloga, saj bo s strokovnim štabom moral določiti potnike za kvalifikacijski turnir.

Že nekaj dni je v slovenski reprezentanci tudi Casey Smith, vodja fizioterapevtske službe Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Prostora le za 12 imen

"Prav vsi si s svojim prizadevanjem zaslužijo mesto v ekipi, a na žalost jih na turnirju igra le 12, na pot v Kaunas pa bo odšlo 14 košarkarjev," je pojasnil slovenski selektor.

Slovenija se bo med 29. junijem in 4. julijem za olimpijsko vozovnico v Kaunasu borila v družbi Angole, Poljske, Litve, Venezuele in Južne Koreje.

