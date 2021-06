Do začetka poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki zaradi nasprotovanja številnih domačinov že pred začetkom burijo duhove, je manj kot mesec dni. Objekti so pripravljeni, tudi olimpijska vas, v kateri bo v času iger bivalo okrog 11 tisoč olimpijcev. Organizatorji so danes olimpijsko vas odprli za predstavnike sedme sile …

Olimpijska vas, v kateri bodo v času olimpijskih in paraolimpijskih iger bivali najboljši športniki na svetu, leži na otoku Harumi v Tokijskem zalivu. Stanovanjski kompleks, ki stoji zraven velikega nakupovalnega središča, je bil zgrajen na predelanih zemljiščih in zasnovan za približno 12 tisoč ljudi v 23 stavbah.

Olimpijske igre v Tokiu bodo trajale od 23. julija do 8. avgusta, paraolimpijske pa bodo na sporedu v času med 24. avgustom in 5. septembrom.

Olimpijci bodo v vasi imeli na razpolago vse, kar je potrebno za udoben način življenja – od trgovin, lokalov, pralnic, poštne in bančne poslovalnice – a bodo zaradi epidemije novega koronavirusa precej omejeni pri gibanju in druženju.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prireditelji so pri opremljanju olimpijske vasi sledili trajnostnemu razvoju. Okvirji postelj v stanovanjskem kompleksu so izdelani iz kartona, ki ga bodo po uporabi reciklirali. Po zagotovilih organizatorjev je karton, ki so ga uporabili za postelje, trši kot katerikoli les.

Les je rdeča nit nakupovalnega središča, obloženega s kar 40 tisoč kosi lesa, ki ga je doniralo 63 japonskih občinskih uprav. Vsak kos lesa je označen in ga bodo po igrah vrnili lastniku in ga vgradili v lokalne objekte.

Foto: Guliverimage

Tudi predstavitev olimpijske vasi medijem so spremljali protesti proti izvedbi iger. Foto: Guliverimage

Kljub temu, da prireditelji iger pričakujejo, da bo vsaj 80 odstotkov olimpijcev cepljenih, bodo ti še vedno vsakodnevno morali opravljati testiranje na novi koronavirus. Kdor bo kljub vsem ukrepom pozitiven, bo moral v karanteno v poseben, za to predviden hotel. Ves čas, razen na prostem, med spanjem in prehranjevanjem, bodo morali nositi maske.

Foto: Reuters

Organizatorji so sprva načrtovali, da se bodo olimpijci prehranjevali v prostorni jedilnici za 4.500 oseb, a so se zaradi zdravstvenih razmer odločili, da športnike pozovejo, naj raje obedujejo sami in ohranjajo razdaljo ter po uporabi očistijo površino mize in tako preprečijo morebitno širjenje novega koronavirusa.