"Dončić? Mislim, da gre za najboljšega igralca na svetu"

Med nepogrešljive člane slovenske košarkarske reprezentance spada Klemen Prepelič, ki je v zadnjih letih naredil preskok in je med boljšimi branilci v Evropi, kar je dokazal tudi v zadnji sezoni pri Valencii. Dobre predstave bo prav tako skušal kazati v dresu državne reprezentance, s katero bi se rad uvrstil na zgodovinske olimpijske igre. Verjame, da jim z Luko Dončićem na čelu in moštvenim kolegom pri španskem predstavniku Mikom Tobeyjem, ki je prejel slovensko državljanstvo, ta podvig lahko uspe.

Slovenija bo v kvalifikacijah za olimpijske krvavo potrebovala tudi prispevek Klemna Prepeliča, ki je bil v zadnji sezoni pomemben člen Valencie. V Evroligi je bil celo najboljši strelec moštva (12,1 točke) in za las obstal na pragu izločilnih bojev, medtem ko je v španskem prvenstvu pomagal ekipi do polfinala, v katerem je bil na koncu Real Madrid boljši z 2:1 v zmagah.

Takoj po zaključku tekmovanja na Iberskem polotoku je misli usmeril proti reprezentanci, se ji priključil in začel tlakovati pot do Kaunasa, kjer bo naša izbrana vrsta odigrala kvalifikacije za olimpijske igre. A ne želi, da se slovenska pot tu zaustavi. Želja je uvrstitev na krstne olimpijske igre. Slovenija bo od 30. junija naprej najprej odigrala skupinski del z Angolo in Poljsko, nato pa se bo slovenska skupina križala s tisto, v kateri bodo gostiteljice Litva, Južna Koreja in Venezuela.

"Mislim, da imamo največjo željo po olimpijskih igrah"

"Visoka pričakovanja so. Postavljate jih vi, nato tudi mi. Prav je, da so visoka. Še vedno smo aktualni evropski prvaki. Vse ekipe gredo po vstopnico za OI. Težko bo, a mislim, da imamo mi to največjo željo in nas bo to vleklo naprej. Obrambo bo treba dvigniti. V napadu imamo vsako tekmo v rokah 90 točk ali več. Obramba je želja. Tu ni dosti taktike. Postavljamo tudi ta del in verjamem, da bomo boljši v obrambi," razlaga Prepelič.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je v sklopu priprav na olimpijske kvalifikacije odigrala dve tekmi – obakrat proti Hrvaški in obakrat je zmagala. In na zadnji je bil z 31 točkami najbolj učinkovit prav Prepelič: "Mislim, da klika. Proti Hrvaški so bili vzponi in padci. Imamo ogromno individualne kakovosti, da lahko to povežemo. Luka (Luka Dončić, op. a.) nas povezuje na parketu. Na koncu tekme mi je rekel, kako uživa v igranju z nami. Vsi, ki smo tu, imamo veliko željo. Vemo, kaj nam ta turnir prinaša. Osredotočeni smo. Odzvali smo se takoj, ko je bilo možno. Mislim, da smo na pravi poti."

Američanu takoj dal ime Miha

Drugi najboljši strelec je bil s 26 točkami njegov moštveni kolega pri Valencii Mike Tobey, ki je v zadnjem hipu prejel slovensko državljanstvo in tako nadomestil poškodovanega Jordana Morgana: "Mike je enkratna oseba. Vrhunski človek kot prvo in zelo kakovosten košarkar. Točno to je, kar smo potrebovali. Mislim, da je nadgradnja Jordana Morgana. Lahko zadane tudi od zunaj. Ogromno nam bo prinesel. Najbolj pomembno je, da se bo vključil v skupino. Fant ima ogromno željo, da je z nami. Zaveda se, kaj mu prinaša. Ko sva se začela pogovarjati o možnosti, da zaigra za Slovenijo, sem mu takoj dal ime Miha."

Mike Tobey je imel izjemen debi v slovenski reprezentanci. Dvoboj s Hrvaško je zaključil pri 26 točkah in desetih skokih. Foto: Vid Ponikvar

Eden največji motivov za Američana je bilo prav tako igranje z Dončićem, kakor tudi možnost igranja na olimpijskih igrah: "Povedal sem mu tudi, kakšni so naši navijači. Navijaško evforijo sem občutil na Gran Canarii, domačem evropskem prvenstvu in Istanbulu. V Stožicah proti Hrvatom je dočakal le kanček tega. Upam, da bo dolgo z nami."

"Vse številke kažejo, za kakšno veličino gre"

Večino vajeti v slovenski igri razumljivo drži v rokah Dončić, ki je bil že drugo leto zapored uvrščen v najboljšo peterko lige NBA. Skupaj s Prepeličem sta se pred štirimi leti v Istanbulu veselila zlate medalje na evropskem prvenstvu, zdaj pa bosta skušala pomagati Sloveniji do odhoda v Tokio.

Klemen Prepelič je užival v igranju pred slovenskimi navijači. Foto: Vid Ponikvar

In kakšna je razlika med Dončićem takrat in zdaj? "Vse njegove številke, mejniki kažejo, za kakšno veličino igralca gre. Po drugi strani tudi ekipne lovorike. Skupaj z Goranom (Goran Dragić, op. a.) sta nas ponesla do naslova evropskega prvaka. Takoj zatem je z Real Madridom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po poškodbi Llulla (Sergio Llull, op. a.) je bilo vse na njegovih plečih. Zdaj je dodal tri leta izkušenj, tri leta igranja košarke. Kot pravi, se igra. Mislim, da gre za najboljšega igralca na svetu," odgovarja Prepelič.