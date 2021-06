"Zaustavili smo Dončića, kar ni uspelo nikomur v ZDA, a …"

Slovenska košarkarska reprezentanca je v sklopu priprav odigrala dve tekmi in obakrat premagala hrvaško izbrano vrsto. Težje je bilo na domačih tleh v Stožicah, pa čeprav je četa Aleksandra Sekulića izvrstno vstopila v obračun. V nadaljevanju je nekoliko popustila in dovolila, da se je razigral Mario Hezonja, ki je dosegel 37 točk, a je imela tudi naša vrsta razpoložene košarkarje.

Klemen Prepelič je dosegel 31 točk, naturalizirani Mike Tobey 26 točk, Luka Dončić pa je prednjačil s 17 asistencami, kar je za evropsko košarko izjemna številka.

"Ni nam uspelo ohraniti ritma s krajšo rotacijo. Fizično še nismo na dovolj visoki ravni. Proti odlični reprezentanci nam je uspelo nekaj, kar ni uspelo nikomur v NBA. Zaustavili smo Dončića pri desetih točkah (smeh, op. a.). Nismo pa zaustavili njegovih asistenc. Zagotovo so bila prisotna čustva, ker so Slovenci igrali pred domačim občinstvom. Pravkar je prišel v reprezentanco. Šalo na stran," se je zasmejal selektor Hrvaške Veljko Mršić.

Nato je poudaril, da ima slovenska reprezentanca lepe možnosti, da si zagotovi zgodovinski nastop na olimpijskih igrah: "Slovenija je vrhunska ekipa. Ima enega najboljših igralcev na svetu. Z Dončićem je lažje igrati. Zagotovo imate v Litvi veliko možnosti, da se uvrstite na olimpijske igre. Ima pa reprezentanca Slovenije še precej prostora, da dvigne raven svoje igre. Enako je z nami."

Kako na olimpijske igre?

Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva.

Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.