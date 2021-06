Slovenska reprezentanca mu bo dala, kar mu v NBA primanjkuje

Za mlade košarkarje je vedno dobrodošlo, da veliko časa preživijo na parketu. Zlati slovenski reprezentant iz leta 2017 Vlatko Čančar v uvodnih sezonah v ligi NBA pobira drobtinice, kar za njegov razvoj ni dobrodošlo (2,1 točke, 1,2 skoka v 6,9 minute).

Tega se zaveda tudi sam. Sleherni dan je čakal na priložnosti, a jih v izobilju ni dočakal. Zato pa je pomembna potrpežljivost, kar mu je ob snidenju med sezono izpostavil izkušeni Goran Dragić: "Velik napredek je bil, da sem bil celotno sezono v dresu, kar lani nisem bil. Trener počasi zaupa vame in mi daje več priložnosti za dokazovanje. Kar solidno sem izkoristil minute. V Denverju so zadovoljni. Če so oni, sem tudi jaz. Zagotovo je nekaj grenkega priokusa, saj skoraj dve leti nisem igral resne košarke. Želja po igranju je velika. Vemo, kako je v NBA. Liga je zahtevna. Moraš biti pripravljen na priložnost, ki se ti ponudi. Slej ko prej bo prišla in potrpežljivost bo poplačana."

"Ljudje imajo napačno predstavo o Jokiću"

Zato pa ima ob sebi praktično najboljšega mentorja v Nikoli Jokiću, pa čeprav srbski košarkar ni bistveno starejši. A je zato dominanten v najmočnejši ligi in si je v tej sezoni prislužil naziv MVP (najkoristnejši košarkar): "Neverjeten je. Kar ljudje vidijo po televiziji in se čudijo, je v živo še bolj neverjetno. Kar nekaj takšnih je, ki imajo o njem slabo predstavo glede njegove fizične pripravljenosti. A lahko povem, da je vsak dan v fitnesu, veliko časa posveča pravilnemu prehranjevanju. Pravi profesionalec je. Zato je tudi MVP."

V ligi NBA se ni naigral. Foto: Guliverimage

In kako gleda na svojo prihodnost v ligi NBA? "Nikoli ne veš, kaj bo sledilo. Priložnost sem dobil, ker se je veliko igralcev poškodovalo. Če se ne izide v Denverju, se lahko nekje drugje. Sam bi rad ostal v Denverju, v pozitivni, zmagovalni ekipi. Svojo kariero v NBA bi res rad potrdil v Denverju, kjer se borijo za naslov prvaka. Denver je moja želja in rad bi ostal v klubu čim dlje."

"Od mene se pričakujejo male stvari, ki jih bom z veseljem opravljal"

Foto: Guliverimage Njegovi Nuggets so v tej sezoni izpadli v konferenčnem polfinalu, v katerem so bili boljši igralci Phoenix Suns. Poznala se je poškodba Jamala Murayja, ki je bil ob Jokiću sicer drugi najboljši strelec moštva.

Slovenski reprezentanci se je posledično priključil kot zadnji, zato ni odigral nobene od obeh pripravljalnih tekem proti Hrvaški, kar pa ga ne skrbi: "Počutim se dobro. Glede na to, da nisem veliko igral, sem se posvetil sebi. Reprezentanci bom dal, kar bo želel od mene selektor. Vemo, kakšno reprezentanco imamo. Od mene se bo pričakovala čvrsta obramba, skok, male stvari, ki pa jih bom z veseljem opravljal. Zagotovo mi bo manjkala tekma. Najbolj pomembno bo, da se bom osredotočil na male stvari, da bom tekel, blokiral, šel na skok, in vse to z mislijo na zmago."

Če ima v klubu Jokića, enega najboljših košarkarjev na svetu, ima zdaj v reprezentanci Luko Dončića, o katerem je povedal: "Vsi vemo, česa je Luka zmožen. Čim bolj se mu bomo prilagodili, bolj bo reprezentanca funkcionirala."

"Čast bi bila zaigrati na olimpijskih igrah"

Jasno je, da mu bo nastopanje za reprezentanco dalo tisto, kar v ligi NBA nima v izobilju. Prepotrebne minute. Ni pa povsem jasno, koliko bo to neigranje vplivalo na njegove predstave. Želja razumljivo bo prisotna, borbenost prav tako, kar pa bo tudi ključno v kratkih kvalifikacijah.

Foto: Guliver Image

O tekmecih v Kaunasu, kjer bo Slovenija odigrala olimpijske kvalifikacije, se še ni podrobneje pozanimal. Slovenija se bo v skupini pomerila z Angolo in Poljsko, nato se bo v izločilnih bojih križala z najboljšima ekipama iz druge skupine, v kateri bodo Litva, Južna Koreja in Venezuela: "Najprej se moram s fanti uigrati, ustvariti kemijo. Najbolj pomembno bo, da bomo osredotočeni nase. Nasprotnik naj se ukvarja z nami. Z nogami moramo biti čvrsto na tleh. Čast bi bila, da bi zaigrali na olimpijskih igrah. Že od malih nog sem gledal igre in tisto predstavitveno ceremonijo s športniki vseh držav."