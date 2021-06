Zadnji rez v slovenski košarkarski reprezentanci, v Litvi stroga pravila

Luka Rupnik, Jaka Blažič, Edo Murić, Žiga Dimec, Jakob Čebašek, Zoran Dragić, Klemen Prepelič, Luka Dončić, Mike Tobey, Gregor Hrovat, Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić so torej dvanajsterica košarkarjev, ki bo Sloveniji v tretjem poskusu poskušala priigrati nastop na olimpijskih igrah. Pred igrami v Barceloni leta 1992 je Slovenija na kvalifikacijskem turnirju odigrala svoje prve uradne tekme, za uvrstitev na OI pa ji je zmanjkala zgolj ena zmaga. Slovenci so se v lov za olimpijsko vozovnico drugič podali leta 2008 v Atenah, ko so jih v četrtfinalu zaustavili reprezentanti Portorika.

Matic Rebec ni bil izbran med dvanajsterico. Foto: Vid Ponikvar

Letos ima naša izbrana vrsta lepo priložnost, da premierno zaigra na največjem dogodku. Do Tokia bo pot peljala prek skupinskega dela, v katerem bosta nasproti stali Angola in Poljska. V polfinalu se bo Slovenija križala s skupino, ki jo bodo sestavljale Litva, Južna Koreja in Venezuela.

Če bo šlo vse po načrtih, se bosta za edino vozovnico za Tokio na koncu udarili gostiteljice Litva in Slovenija na čelu z Luko Dončićem.

Brez slike in avtograma Luke Dončića

"Mislim, da se stopnjujejo napetost in pričakovanja pred prvo tekmo. Na treningih pilimo še zadnje stvari in komaj čakamo, da se turnir začne. Za zdaj v ekipi vse poteka super. Vse, kar smo si zadali, deluje. Bomo pa seveda videli, kako bo vse skupaj videti na parketu. Predvsem, kako se nam je uspelo povezati in na kakšen način bo delovala obramba. Tudi v napadu imamo še nekaj rezerv, a kot smo videli na treningih in tekmah, imamo res razkošen talent. Za strokovnim štabom je še zadnja nehvaležna naloga. Vedno se je najtežje zahvaliti igralcem, ki dobro trenirajo. Vsi, ki so bili zbrani na pripravah, so super delali. Tako kot v tem primeru Matic Rebec in Miha Lapornik. Z odnosom do reprezentance in do soigralcev ter pristopom na igrišču si zaslužita, da bi bila zraven, a na žalost na turnirju lahko zaigra le dvanajst igralcev. Za ves vložen trud in pozitivno energijo se jima iskreno zahvaljujem," je iz Litve sporočil selektor Aleksander Sekulić, ki je, kot velevajo pravila Fibe, moral prečrtati še dve imeni.

Foto: Vid Ponikvar

V Fibinem mehurčku v Kaunasu sicer vladajo zelo strogi covidni protokoli. Udeleženci, razen za odhod v dvorano, ne smejo zapustiti uradnega hotela, prav tako je prepovedan kakršenkoli stik z zunanjim svetom. Brez avtograma in fotografije so tako ostali tudi navijači Luke Dončića, ki se jih je pred dvorano in hotelom zbralo že precej.

Slovenska reprezentanca Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakob Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Hrovat (Cholet), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Michael Tobey (Valencia), Klemen Prepelič (Valencia), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30 Poljska – Angola

18.30 Litva – Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30 Angola – Slovenija

18.30 Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30 Slovenija – Poljska

18.30 Južna Koreja – Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30 finale