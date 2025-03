Slovenci v drugem bobnu, igrali bodo na Poljskem

Slovenska košarkarska reprezentanca bo na žrebu skupin za letošnje evropsko prvenstvo v drugem jakostnem bobnu skupaj z Latvijo, Litvo in Grčijo. V prvem so Srbija, Nemčija, Francija in Španija. Žreb skupin za EuroBasket 2025 bo 27. marca. Slovenija bo prvi del prvenstva igrala na Poljskem.

V prvem bobnu najdemo svetovno podprvakinjo in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger Srbijo, aktualno svetovno prvakinjo Nemčijo, olimpijsko podprvakinjo Francijo ter zadnjo evropsko prvakinjo iz leta 2022 Španijo. Slovenija, ki je trenutno na lestvici Fibe enajsta na svetu in sedma med evropskimi reprezentanci, se je znašla v drugem bobnu skupaj z Latvijo, Litvo in Grčijo.

1. boben: Srbija, Nemčija, Francija, Španija

2. boben: Latvija, Litva, Slovenija, Grčija

3. boben: Italija, Črna gora, Poljska, Češka

4. boben: Finska, Gruzija, Turčija, Izrael

5. boben: Belgija, Bosna in Hercegovina, Estonija, Velika Britanija

6. boben: Švedska, Islandija, Portugalska, Ciper

Ekipe bodo na prvenstvu razdeljene v štiri šestčlanske skupine. Prve štiri iz vsake skupine bodo napredovale v osmino finala.

EuroBasket 2025 bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del. Slovenija bo skupinski del igrala v Katovicah. Ne more namreč v Rigo (Latvija se nahaja v istem bobnu kot Slovenija), na Finsko (iz drugega bobna bo na Finskem kot partnerska reprezentanca igrala Litva) in na Ciper (iz drugega bobna bo na Cipru kot partnerska reprezentanca igrala Grčija). Tako varovancem Aleksandra Sekulića kot edina možna destinacija uvodnega skupinskega dela ostane Poljska.