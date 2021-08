Luka Dončić kot še nihče v zgodovini. Kmalu v živo!

Vodstvo Dallas Mavericks ni hotelo ničesar prepustiti naključju. Zaveda se, kakšen dragulj je v njihovih vrstah. Slovenski športni as Luka Dončić je že pri 22 letih eden najboljših košarkarjev v ligi NBA, posledično pa tudi na svetu. Košarkarska stroka ga na vsakem koraku zasipa s pohvalami in čestitkami, mladi Ljubljančan pa iz tedna v teden navdušuje na parketu, ruši mejnike in vzbuja pozornost. Tako z neverjetnimi sposobnostmi kot tudi strastjo in užitkom, ki ga med igranjem ne skriva.

Neposredni prenos novinarske konference (začetek ob 15. uri):

Zvezdniška zasedba Dallasa v Ljubljani

Mark Cuban in Dirk Nowitzki sta presrečna, da Luka Dončić nosi dres Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage Po treh sezonah in številnih uspehih, ki jih je doživel v dresu Dallasa (po uvodni sezoni je bil izbran za najboljšega novinca, v naslednjih dveh pa zaigral na zvezdniški tekmi All-Star in sestavljal najboljšo peterko prvenstva), je bila v glavah vodilnih pri Mavericks le še ena misel. Prepričati LD77, da ostane zvest Dallasu in da predstavlja osrednje ime franšize, vlečnega konja teksaškega moštva. Tako je Dončić doživel izjemno čast, saj je v Ljubljano takoj po koncu olimpijskih iger v Tokiu, kjer je Slovenija s pomočjo 22-letnega ljubljenca košarkarskih src osvojila nepozabno četrto mesto, prispela delegacija kluba. In to kakšna!

V njej kar mrgoli zvezdniških imen. Sestavljajo jo najpomembnejši klubski možje na čelu z lastnikom Markom Cubanom. Ameriški milijarder, ki je od prihoda Dončića zaljubljen v majhno deželo na sončni strani Alp, je v slovensko prestolnico pripeljal še novopečenega trenerja Jasona Kidda (njegov pomočnik bo nekdanji "zlati" slovenski selektor Igor Kokoškov), klubskega svetovalca Dirka Nowitzkega, ki si je v sezoni 2018/19 delil slačilnico z Dončićem, novega generalnega menedžerja Nica Harrisona in njegovega pomočnika, nekdanjega zvezdnika lige NBA Michaela Finleyja.

Na olimpijskem turnirju na Japonskem je Slovenijo popeljal v polfinale in bil član najboljše peterke tekmovanja. Foto: Reuters

V Ljubljani so predstavili svoj predlog Dončiću in njegovim zastopnikom. Sledila je privolitev, po kateri je po košarkarskem svetu hitro odjeknila novica o tem, da oboževani Slovenec ostaja v Dallasu. Manjka le še podpis na pogodbi, ta pa bo sledil danes ob 15. uri, ko se bo v hotelu InterContinental v središču Dončićevega rojstnega mesta začela novinarska konferenca. V živo jo boste lahko spremljali tudi vi, na njej pa bo Dončić strnil občutke po uradni sklenitvi sodelovanja, podaljšanju pogodbe do leta 2027.

Pogodba, s katero bo popravil kar nekaj rekordov

Pred Dončićem je za rekordno visok znesek sodelovanje z Dallasom sklenil Latvijec Kristaps Porzingis. Leta 2019 je segel v roke z vodstvom Dallasa, za petletno sodelovanje pa bo prejel 158 milijonov dolarjev. Foto: Reuters V prihodnji sezoni, ko bo nastopil trenutek za zadnje dejanje v aktualni "rookie" pogodbi, bo zaslužil dobrih deset milijonov dolarjev (8,6 milijona evrov), nato pa bo začela veljati najnovejša pogodba, ki je poskrbela za svojevrsten rekord. Še noben košarkar v zgodovini lige NBA ni tako hitro prišel do tako donosnega zaslužka. Dončić je namreč postavil novi mejnik, kar zadeva t. i. "rookie extension" (pogodba, ki jo sklene igralec, ko mu poteče pogodba novinca).

Ker je bil dvakrat zapored izbran v najboljšo postavo prvenstva, lahko njegova pogodba znaša kar 35 odstotkov "salary capa" (omejenega zneska, ki ga lahko klub na leto zapravi za plače igralcev), s tem pa je Dončić poskrbel za številne rekorde. Ne le za najvišjo pogodbo v zgodovini slovenskega športa in Dallas Mavericks, ampak tudi celotne lige NBA, kar zadeva igralce z zaključeno pogodbo novincev. Dončić tako piše zgodovino košarke tako in drugače. Na parketu in ob njem. O tem bo skupaj z delegacijo Dallasa več povedal ob 15. uri.